Esposo de famosa actriz se declara ABIERTAMENTE GAY tras 14 años de matrimonio; ella publica “doloroso” mensaje

Una pareja conformada por una famosa actriz y un cantante están dejando asombrados a sus seguidores, familia y amigos por la noticia de que él se declaró abiertamente gay. Esto ocurre luego de tener un matrimonio de 14 años.

En medio de especulaciones sobre su vida privada, el vocalista de la banda de rock ‘Beartooth’, Caleb Shomo, hizo una declaración íntima y emotiva.

El músico, de 33 años, colgó en su cuenta de Instagram la comunicación en la que abre un capítulo personal que, según sus propias palabras, llevaba tiempo procesando.

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“Siento la necesidad de aclarar las cosas antes de que afecte aún más a mis seres queridos”, escribió con senceridad, “soy un hombre gay orgulloso”.

Shomo indicó que le ha resultado “difícil manejar los sentimientos que rodean el tema y decidir qué hacer al respecto”, tras años de introspección.

Añadió que siempre había puesto “lo más profundo de su alma” en su arte y música y que los cuatro discos de ‘Beartooth’ fueron muy autocríticos antes de declararse homosexual.

Señaló también que su música exploraba “su educación religiosa, depresión, odio y desprecio hacia sí mismo, y la desesperanza”.

La esposa de Caleb, reacciona

Unas horas después del anunció de Shomo, la que fuera su esposa por 14 años, la actriz Fleur Shomo, reconocida por su participación en la serie ’The Pitt’, manifestó apoyo a su expareja. Sin embargo, reveló que la separación ha sido una experiencia “desorientada y dolorosa”.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2012 tras dos años de relación y que no tuvo hijos en común, enfrenta el desenlace de su historia. “No sé muy bien cómo empezar, ¿acaso hace falta decir algo? Pero supongo que iré directo al grano”, escribió.

Reconoció que “los últimos meses han sido un periodo muy desorientador y doloroso para ambos”, y expresó su compromiso emocional hacia su todavía esposo. “Siempre querré amar, proteger y apoyar a Caleb. Su bienestar me ha importado más que cualquier otra cosa en el mundo a lo largo de los años”.

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La actriz describió el conflicto interno que ha enfrentado al intentar sostener a su pareja mientras asimilaba la transformación de su relación.