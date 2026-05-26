Reaparece Gerardo Bazúa en medio del pleito de Paulina y ‘Colate’ y afirma ESTAR PREOCUPADO por su hijo

“Deseo que les vaya lo mejor, sobre todo, por mi hijo”.

Gerardo Bazúa, expareja de Paulina Rubio y padre de su hijo menor, Eros, reapareció públicamente en medio del pleito legal que enfrenta la cantante con su exmarido por la custodia de Andrea Nicolás, su hijo mayor.

El músico expresó que está a la espera de que concluya el proceso y que se de en los mejores términos por el bien de los chicos. Agregó que la resolución es muy importante pues no afectará a los dos hermanos.

Y es que hace dos semanas, se dio el juicio entre la intérprete de ‘El último adiós’ y Nicolás Vallejo-Nágeja. Durante cuatro días se presentaron en la Corte Familiar de Miami en la búsqueda de que se les otorgue a alguno de los dos la custodia de Andrea Nicolás, de 15 años.

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Mediante sus abogados, ambos desmenuzaron sus argumentos y el porqué creían que eran merecedores de quedarse con su hijo, quien ya había solicitado irse a vivir a Madrid con su padre, dijo a diferencias irreconciliables con su mamá.

En tanto, ‘La Chica Dorada’ y ‘Colate’ están a la espera de la resolución del caso, mismo que se conocerá a mitad de junio próximo.

Reaparece Gerardo Bazúa

El padre de Eros fue entrevistado por ‘Ventaneando’ y aunque discreto expresó que espera que el caso de su ex se solucioné de la mejor manera posible, pues lo que pase con Andrea Nicolás afectará directamente a su hijo.

“Deseo que les vaya lo mejor, sobre todo, por mi hijo, eso es todo, es lo único que tengo que decir”, dijo, acompañado mientras esbozaba una risa nerviosa.

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Agregó que en su caso, no existe algún problema o diferencia con Paulina y que él convive con su hijo Eros sin obstáculos.

“No, yo no (tengo ningún problema), comparto con (él) normal, como todo mundo, como todo mundo”, comunicó.