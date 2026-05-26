Amigo del músico que SALIÓ DEL CLÓSET tras 14 años casado con famosa actriz hace insólita publicación

“Últimamente ha habido mucha especulación en torno a mi vida personal y me siento obligado a aclarar las cosas”.

En los últimos días explotó una bomba que trastocó la vida de la familia Shomo. Y es que tras 14 años de vivir un matrimonio sólido y feliz, Caleb Shomo, vocalista de la banda de rock ‘Beartooth’ decidió salir del clóset.

La noticia afectó directamente a su esposa, Fleur, quien es una actriz reconocida, principalmente por su papel en la serie ‘The Pitt’.

Y mientras Caleb emitía una declaración íntima y emotiva asegurando que llevaba tiempo intentando procesar lo que pasaba, Fleur afirmó vivir un periodo “desorientado y doloroso”.

“Siento la necesidad de aclarar las cosas antes de que afecte aún más a mis seres queridos… soy un hombre gay orgulloso”, dijo Caleb.

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Al tiempo que la actriz de televisión comunicaba que “siempre querré amar, proteger y apoyar a Caleb. Su bienestar me ha importado más que cualquier otra cosa en el mundo a lo largo de los años”.

La actriz describió el conflicto interno que ha enfrentado al intentar sostener a su pareja mientras asimilaba la transformación de su relación.

“Soy la única que tiene que lidiar con la dualidad de esta situación”, admitió, “apoyarlo mientras lo pierdo todo ha sido increíblemente difícil de comprender”, concluyó.

Sale su compañero de banda

Y mientras toda la noticia recorría el mundo, el bajista de ‘Beartooth’, compañero de Caleb, reaccionó a las declaraciones donde su amigo habló públicamente de su homosexualidad.

El músico recurrió a sus historias de Instagram para compartir la extensa declaración de Shomo junto a un emoji de corazón rojo.

“Últimamente ha habido mucha especulación en torno a mi vida personal y me siento obligado a aclarar las cosas antes de que afecte aún más a mis seres queridos”, escribió Caleb.

“Soy un hombre gay orgulloso. Esto es algo que he estado analizando y asimilando en mi vida desde hace bastante tiempo”, continuó.

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El vocalista, de 33 años, compartió que se sentía “avergonzado” por haber intentado reprimir sus sentimientos, admitiendo que “pasó una década enterrando sus sentimientos con alcohol”.

“Sinceramente, cuando decidí dejarlo de lado y centrarme en explorar por qué me sentía así durante tanto tiempo, ha sido un camino directo hacia la reconciliación con mi sexualidad, con la esperanza de que finalmente me lleve a experimentar el amor propio”.

El intérprete de ‘I Was Alive’ afirmó que ahora estaba “finalmente orgulloso” de quien es y expresó su gratitud hacia quienes lo han apoyado.