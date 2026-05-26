Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Amigo del músico que SALIÓ DEL CLÓSET tras 14 años casado con famosa actriz hace insólita publicación

Mientras ella declara que lo apoya cuando lo está perdiendo todo, sale su compañero de banda con tremenda reacción.

Mayo 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Caleb-Shomo.jpg

Caleb Shomo, vocalista de la banda de rock ‘Beartooth’ decidió salir del clóset tras 14 años casado.

Instagram

“Últimamente ha habido mucha especulación en torno a mi vida personal y me siento obligado a aclarar las cosas”.

En los últimos días explotó una bomba que trastocó la vida de la familia Shomo. Y es que tras 14 años de vivir un matrimonio sólido y feliz, Caleb Shomo, vocalista de la banda de rock ‘Beartooth’ decidió salir del clóset.

La noticia afectó directamente a su esposa, Fleur, quien es una actriz reconocida, principalmente por su papel en la serie ‘The Pitt’.

Y mientras Caleb emitía una declaración íntima y emotiva asegurando que llevaba tiempo intentando procesar lo que pasaba, Fleur afirmó vivir un periodo “desorientado y doloroso”.

“Siento la necesidad de aclarar las cosas antes de que afecte aún más a mis seres queridos… soy un hombre gay orgulloso”, dijo Caleb.

TE RECOMENDAMOS: Esposo de famosa actriz se declara ABIERTAMENTE GAY tras 14 años de matrimonio; ella publica “doloroso” mensaje

Al tiempo que la actriz de televisión comunicaba que “siempre querré amar, proteger y apoyar a Caleb. Su bienestar me ha importado más que cualquier otra cosa en el mundo a lo largo de los años”.

La actriz describió el conflicto interno que ha enfrentado al intentar sostener a su pareja mientras asimilaba la transformación de su relación.

“Soy la única que tiene que lidiar con la dualidad de esta situación”, admitió, “apoyarlo mientras lo pierdo todo ha sido increíblemente difícil de comprender”, concluyó.

Sale su compañero de banda

Y mientras toda la noticia recorría el mundo, el bajista de ‘Beartooth’, compañero de Caleb, reaccionó a las declaraciones donde su amigo habló públicamente de su homosexualidad.

El músico recurrió a sus historias de Instagram para compartir la extensa declaración de Shomo junto a un emoji de corazón rojo.

“Últimamente ha habido mucha especulación en torno a mi vida personal y me siento obligado a aclarar las cosas antes de que afecte aún más a mis seres queridos”, escribió Caleb.
“Soy un hombre gay orgulloso. Esto es algo que he estado analizando y asimilando en mi vida desde hace bastante tiempo”, continuó.
Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
jorgedalessio-habla-separacion.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio habla en medio de crisis con Marichelo: “No quiero repetir patrones”
El cantante habla con serenidad sobre su separación de Marichelo Puente, dejando claro que la prioridad es proteger a sus hijos y mantener intacto el amor familiar
Abril 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
marichelo-jorge-dalessio-infidelidad.jpg
Famosos
Marichelo se quiebra al confirmar separación y responde si fue por infidelidad de Jorge D’Alessio
La hermana de Anahí no pudo ocultar que vive un momento muy complicado.
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
jorge dalessio (1).jpg
Famosos
¿Qué pasó con Jorge D’Alessio? Se quiebra en “Juego de Voces” y envía un desgarrador mensaje sobre la familia
En medio de su crisis matrimonial, el cantante incluso provocó que Angélica Valen detuviera por un momento el programa para preguntarle cómo se sentía
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: María Félix sí sabía que su hijo Enrique Álvarez Félix era gay: ¿Lo rechazó? Esto dijo a un periodista

El vocalista, de 33 años, compartió que se sentía “avergonzado” por haber intentado reprimir sus sentimientos, admitiendo que “pasó una década enterrando sus sentimientos con alcohol”.

“Sinceramente, cuando decidí dejarlo de lado y centrarme en explorar por qué me sentía así durante tanto tiempo, ha sido un camino directo hacia la reconciliación con mi sexualidad, con la esperanza de que finalmente me lleve a experimentar el amor propio”.

El intérprete de ‘I Was Alive’ afirmó que ahora estaba “finalmente orgulloso” de quien es y expresó su gratitud hacia quienes lo han apoyado.

salir del clóset Homosexual Matrimonio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Actor-Arrow.jpg
Hollywood
Fatal hallazgo sin vida de actor de ‘Arrow’; revelan ESCALOFRIANTES PALABRAS de un amigo sobre posible asesin4to
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Caleb-Fleur-Shomo.jpg
Hollywood
Esposo de famosa actriz se declara ABIERTAMENTE GAY tras 14 años de matrimonio; ella publica “doloroso” mensaje
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
How-i-met-your-mother.jpg
Hollywood
Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Elvis.jpg
Hollywood
Nodal compara BATALLA LEGAL contra su padre con la de Elvis Presley y su manager: “la sangre te puede fallar”
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
tancercadeti.jpg
Telenovelas
David Zepeda y Oka Giner estrenan “Tan cerca de ti, nace el amor”, dispuestos a todo
En la nueva apuesta de Nacho Sada surge una familia entre heridas, segundas oportunidades y mucho humor.
Mayo 25, 2026
 · 
Edson Vázquez
Oscar-Burgos.jpg
Famosos
Ex de Karla Panini y su esposa estuvieron a punto de morir ELECTROCUTADOS: vivieron momentos de terror en el mar
Óscar Burgos y su actual pareja se encontraban de vacaciones cuando ocurrió un evento que casi les cuesta la vida.
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ana-Maria-Alvarado.jpg
Famosos
Como a Susana Zabaleta y a Consuelo Duval, QUISIERON ROBAR a Ana María Alvarado mediante su empleada doméstica
La periodista hizo públicos los mensajes que le enviaron a su trabajadora mientras ella estaba ausente en su casa.
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Addis-Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia DESENMASCARA a Addis Tuñón y acusa que defenderá a Imelda y no a su nieto: “nunca lo visitó”
La abuela de José Julián reaccionó al hecho de que la periodista “cuidará” su bienestar y por eso, dijo que está preocupada.
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez