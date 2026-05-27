¡Se encienden las alarmas! Paco de la O publica video donde LUCE ALTERADO, llora y dice cosas sin sentido

“Ya me iba, no mam*n, de verdad, ¿qué necesidad? Yo no quiero esto, no. Es que de verdad yo no entiendo el sentido de todo esto”.

Hay preocupación por Paco de la O, esto luego de reaparecer ante las acusaciones de violencia, de dos de sus exparejas, que pesan en su contra. El actor ofreció una entrevista donde afirmó no tener trabajo y estar “profundamente confundido”.

“No tengo que comer, se me ha difamado de una manera espantosa sin pruebas”, exclamó.

Y añadió que “o sea, yo he estado en ese medio tratando de ayudar, tratando de servir, tratando de estar, pero de eso a que a que diga que yo soy un violento como lo que están manejando, que yo le pego a las personas en la panza, que las pateo, que violento (...) cuando yo puse un departamento para esta persona, hace siete años, puse el departamento, lo compré todo, absolutamente todo para ella. Ahora me diga que hace cuatro años yo estaba haciendo temas psicológicos en su contra”, cuestionó Paco.

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Después de la reveladora entrevista, se filtraron unos audios donde de la O dice que va a comenzar a hablar públicamente todos los días para defenderse y hace un señalamiento contra quien fuera su esposa por 10 años.

“Con Gaby (Platas) voy a ir con todo. Me voy a ir a la yugular”.

Por lo que salió a confirmar que los audios son ciertos y que fueron grabados en su propia casa.

“Lo que pasa es que cuando confías, dejas de tener cuidado.... de-sa-for-tu-na-da-men-te cuando uno confía deja de poner atención”, expresó Paco con un evidente enojo.

Acusa a alguien de su “círculo íntimo” de haber plantado un micrófono en su casa. Amagó, de hecho, con hacer una denuncia por violación de la privacidad.

En tanto, la propia Gaby Platas dio a conocer que pidió medidas de protección a las autoridades y destacó que si algo le pasa “ya sabemos de dónde viene”.

Otro video que causa preocupación

Desde que Paco reapareció públicamente se le ve errático, fuera de sí y se encendieron las alarmas cuando difundió un video en el que aparece sentado en una silla frente a una computadora mientras matice y realiza movimientos extraños.

Luego, arroja su celular, se quita los lentes y comienza a gritar, todo en imágenes en todos morados y verdes.

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En la continuación del clip, se observa a Paco romper en llanto mientras dice: “Cara*o, ¿cuántos put*s años (…) Yo ya me quería ir, ¡Cara*o!”.

“Ya me iba, no mam*n, de verdad, ¿qué necesidad? Yo no quiero esto, no. Es que de verdad yo no entiendo el sentido de todo esto”, añadió con un tono molesto.