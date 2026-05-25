Ex de Karla Panini y su esposa estuvieron a punto de morir ELECTROCUTADOS: vivieron momentos de terror en el mar

“Mi esposa y yo estuvimos a punto de morir ahorita electrocutados”.

El conductor de televisión y expareja de la ‘lavandera’, Karla Panini, Óscar Burgos, compartió en sus redes sociales que vivió unas verdaderas vacaciones de terror. Y es que lo que prometía ser un descanso en la playa se convirtió en una pesadilla.

El también comediante relató que estaba por salir a caminar junto a su esposa Carolina Castro cuando una intensa tormenta eléctrica sorprendió en la zona de playa.

Al tiempo, un fuerte rayo cayó muy cerquita del lugar en donde estaba la pareja.

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“Mi esposa y yo estuvimos a punto de morir ahorita electrocutados”, contó Burgos en un clip difundido en sus redes sociales.

Según su relato, el impacto del relámpago fue tan fuerte que incluso pudo escucharse durante una llamada telefónica que sostenía en ese instante.

Tras el incidente, el padre del hijo mayor de Panini, decidió cancelar el paseo y permanecer al interior del hotel en el que se alojaban mientras continuaban las lluvias y la actividad eléctrica en la zona costera.

Burgos comentó que inicialmente la idea de caminar en la lluvia les parecía ideal, sobre todo para disfrutar la vista del mar, sin embargo, el riesgo de una descarga eléctrica los hizo cambiar de opinión.

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Cabe destacar que el comediante no especificó el lugar donde ocurrió el incidente, aunque sí mostró preocupación por la cercanía del relámpago y la intensidad del fenómeno natural que pudo ser mortal.