Pati Chapoy HUYE DE LA PRENSA ante preguntas sobre Pedro Sola y el maltrato a los perros

“Pero sí me disculpé”.

La líder de ‘Ventaneando’ fue invitada a la graduación de la prepa de Cristian Castro, pues tiene una gran cercanía con Verónica Castro, y a su arribo al lugar donde se llevó a cabo la ceremonia, Pati Chapoy evitó responder cuestionamientos directos.

Y es que los medios de comunicación le cuestionaron sobre las disculpas, que nunca llegaron, tras el escándalo por los comentarios de Pedro Sola contra los perros.

Sin embargo, Chapoy respondió: “Pero sí me disculpé”.

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Y ante la insistencia de los reporteros, la presentadora se limitó a exclamar “ash” y continuó su camino ignorando los micrófonos.

Cabe recordar que la controversia se desató luego de que Pedro Sola dijera que le daban ganas de envenenar a los perros que eran llevados a restaurantes y a los dueños matarlos a balazos. Y mientras emitía sus polémicos dichos, la propia Chapoy se reía.

Las palabras de Sola provocaron una ola de críticas en redes sociales y organizaciones defensoras de animales exigieron que el programa y sus presentadores se disculparan.

Durante los días siguientes a las polémicas declaraciones, hicieron como que no pasaba nada hasta que la presión los llevó a emitir un comunicado, admitir que participarían de una campaña de sensibilización y hasta Pedro se disculpó y luego apareció en un refugio de animales.

En su disculpa, el conductor leyó un texto donde se resalta que “no había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”. Apeló a su generación: “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví”.

Y en el lugar, Pedro manifestó: “Me sentí muy emocionado. Dos veces estuve casi a punto de llorar, pero me contuve”, declaró al aire. Al cerrar la visita, hizo un llamado: “Que no solamente quede en un mensaje señalando ciertas conductas, sino que se convierta en una acción. Quiero apoyar, quiero ayudar”.

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Y aunque el presentador dio la cara y la presión por su salida de la emisión no cede, Pati dejó que los demás conductores acudieran al refugio con Pedro mientras ella ni se disculpó y hasta se fue de vacaciones, aunque ahora dice que sí asumió su error.