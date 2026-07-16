Tras días fingiendo que no pasó nada, TV Azteca RESPONDE A CRISIS por Pedro Sola y revela si lo despedirán

“Expresiones recientes, contrarias a estos valores, no reflejan lo que promovemos como organización”.

Pasaron varios días desde las explosivas declaraciones de Pedro Sola para que TV Azteca fijara su posicionamiento y decidiera emitir un comunicado institucional. Y es que los días consecutivos, los conductores de ‘Ventaneando’ transmitieron su emisión sin mencionar el tema pese a protestas, críticas y hasta convocatorias a manifestaciones a la cancelación del programa.

El mensaje fue difundido en las redes sociales de la empresa, pero también fue leído por la propia Pati Chapoy seguido de Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez y finalmente el propio Pedro Sola.

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El documento fue titulado ‘Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente’ y subrayaron que tanto Azteca como Grupo Salinas creen firmemente en la protección animal y el respeto a los seres vivos.

“Expresiones recientes, contrarias a estos valores, no reflejan lo que promovemos como organización”, señala el documento.

Con su mensaje, la televisora confirmó que se ofreció una disculpa pública “asumiendo con responsabilidad que esas palabras no representan sus valores”.

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También indicaron que implementaran un programa de sensibilización y educación sobre el bienestar animal, dirigido a sus equipos corporativos y de producción. Sin embargo, no adelantaron las medidas sobre la permanencia de Pedro Sola en ‘Ventaneando’ y tampoco se habló de la responsabilidad de Pati Chapoy en la polémica.