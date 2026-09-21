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Aleks Syntek se le escapa a su esposa e hijos para decir que es un “pobre pianista” y lo quieren volver loco

El cantante se comparó con Patch Adams y dio a entender que igual que él, Frida Kahlo, Picasso y Dalí estaban “locos”

Septiembre 20, 2026 • 
Alejandro Flores
ALEKS SYNTEK (4).jpg

Aleks Syntek

Captura Youtube Aleks Syntek / Instagram

Aleks Syntek no está dispuesto a quedarse callado.

A pesar de que su esposa y su mánager han intentado detenerlo para que no haga más publicaciones en redes sociales, el cantante insiste en defender su postura: posee la verdad y el resto del mundo está en su contra.
El cantautor, creador de hitos del pop como “Sexo, pudo y lágrimas”, volvió a toma su teléfono celular para hacer una transmisión en vivo en la que respondió a sus haters.
Los acusó nuevamente de no apoyarlo, de menospreciarlo, de no darle el justo valor a su música.
Y terminó con un soliloquio especialmente errático: comenzó a tararear un estribillo repetitivo en el que se comparó a sí mismo con Frida Kahlo, Salvador Dalí, Picasso, Copérnico y hasta Arquímedes.
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“Sí soy un desequilibrado mental, estoy loco”, dijo antes de tararear.

¿Aleks Syntek aceptó que está “loco”?

Entre cada verso y mientras movía la cabeza de un lado a otro, mencionaba los nombres de los grandes artistas y filósofos de la humanidad y decía de cada uno de ellos: “estaba loco”.
Luego viró su estribillo hacia personajes más mundanos: y con comentarios más bizarros.

“Hugo Sánchez es español, Zague la tiene grande, Paola Rojas es culpable de lo que hizo Zague, Aleks Syntek está loco”.

En otra parte de la transmisión, reveló que hay personas de su entorno que han tratado de que se detenga.

“Pero yo esto lo hago en vivo para que no me detengan ni mi esposa, mi mánager, mis hijos”.

En la parte central de su mensaje, Syntek dijo que se siente identificado con Patch Adams.
“A él no lo dejaban ejercer su creatividad, vean la película, por eso terminó en el manicomio”

Igual que él, Aleks se dijo acorralado: “Todo lo que yo quiero es tocar y no me están dejando, no me dejan ejercer mi creatividad. Solo soy un pobre pianista y quieren volverme loco”

Aleks Syntek
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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