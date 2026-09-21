Aleks Syntek se le escapa a su esposa e hijos para decir que es un “pobre pianista” y lo quieren volver loco

Aleks Syntek no está dispuesto a quedarse callado.

A pesar de que su esposa y su mánager han intentado detenerlo para que no haga más publicaciones en redes sociales, el cantante insiste en defender su postura: posee la verdad y el resto del mundo está en su contra.

El cantautor, creador de hitos del pop como “Sexo, pudo y lágrimas”, volvió a toma su teléfono celular para hacer una transmisión en vivo en la que respondió a sus haters.

Los acusó nuevamente de no apoyarlo, de menospreciarlo, de no darle el justo valor a su música.

Y terminó con un soliloquio especialmente errático: comenzó a tararear un estribillo repetitivo en el que se comparó a sí mismo con Frida Kahlo, Salvador Dalí, Picasso, Copérnico y hasta Arquímedes.

TE RECOMENDAMOS: El granjero sorpresa llega a caballo a La Granja VIP; así lo recibieron este 20 de septiembre

“Sí soy un desequilibrado mental, estoy loco”, dijo antes de tararear.

¿Aleks Syntek aceptó que está “loco”?

Entre cada verso y mientras movía la cabeza de un lado a otro, mencionaba los nombres de los grandes artistas y filósofos de la humanidad y decía de cada uno de ellos: “estaba loco”.

Luego viró su estribillo hacia personajes más mundanos: y con comentarios más bizarros.

“Hugo Sánchez es español, Zague la tiene grande, Paola Rojas es culpable de lo que hizo Zague, Aleks Syntek está loco”.

En otra parte de la transmisión, reveló que hay personas de su entorno que han tratado de que se detenga.

“Pero yo esto lo hago en vivo para que no me detengan ni mi esposa, mi mánager, mis hijos”.

En la parte central de su mensaje, Syntek dijo que se siente identificado con Patch Adams.

“A él no lo dejaban ejercer su creatividad, vean la película, por eso terminó en el manicomio”