Grettell Valdez recibe desgarradora noticia de la MUERTE DE SU CUÑADO minutos antes de obtener reconocimiento

“Vine a Querétaro, mi tierra, donde crecí, para recibir un reconocimiento que me llenaba de ilusión… y terminé despidiendo a alguien de mi familia”.

Grettell Valdez está de luto: el hermano de su hermana murió. La estrella de la telenovela ‘Rebelde’ compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para dar a conocer el deceso.

“Hoy estoy vulnerable, hoy estoy triste. Vine a Querétaro, mi tierra, donde crecí, para recibir un reconocimiento que me llenaba de ilusión… y terminé despidiendo a alguien de mi familia. La vida, una vez más, me recordó que nada está garantizado y que todo puede cambiar en un instante”, escribió.

Al tiempo, agregó a su mensaje una reflexión para sus seguidores:

“Por eso, vivamos. Amemos. Abracemos. Digamos lo que sentimos. Celebremos mientras podamos. Porque la vida no se pospone”, expresó.

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Sin ofrecer más detalles sobre el deceso, solamente indicó que era un hombre joven, el esposo de su hermana llamado Fernando Cervantes Jaimes.

Por su parte, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro compartió en sus redes sociales:

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Fernando Cervantes Jaimes, Director del Instituto de Estudios de Fiscalización Superior de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).

“Desde la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al sentimiento de dolor de su familia, amistades y seres queridos.

Descanse en paz”.

Al tiempo, Grettell expresó en un clip que su hermana está destrozada, “desencajada sin saber qué hacer. No saben la impotencia y el dolor de no poder hacer nada y calmar el dolor de las personas que amo. Solamente decirles ‘llórenlo, siéntanlo’”.

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Finalmente, las cámaras de ‘De Primera Mano’ siguieron una declaración a la salida de la ceremonia donde Valdez recogió un premio.

“Estoy muy contenta de recibir este reconocimiento aquí en Querétaro, pero algo que iba a ser una celebración se tornó un poco triste porque hoy en la madrugada se murió mi cuñado, el esposo de mi hermana. Es un momento entre alegría y tristeza”, dijo con la voz entrecortada.

Descanse en paz.