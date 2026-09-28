Gala exhibió que en ‘Malinche’ no le dieron ni agua y Nacho Cano afirma que entre artistas NO SE HABLA DE DINERO

“Nunca se habló de dinero porque entre los artistas no hablamos de dinero”.

Tras la escandalosa salida Gala Montes de ‘La Casa de los Famosos México’, la actriz tenía previsto estrenar como protagonista de la puesta ‘La Malinche’, sin embargo, ante el reacomodo de fechas Nacho Cano decidió despedirla.

Luego, el español salió a dar algunas entrevistas en las que hizo imprecisiones, según Gala, sobre cómo estuvo su salida y los acuerdos a los que habían llegado antes de su ingreso al reality.

“Estaba ensayando, estaba trabajando con los chicos en lo que me llama y me dice ‘Nacho, que me han dicho que si entro en ‘La Casa De Los Famosos’, tengo que aprovechar esta oportunidad’. Y ya teníamos programado con ella el estreno el día 22 (de septiembre), que luego lo hemos cambiado al 01 de octubre. Me llama y me dice esto y le digo ‘métete ahí, yo qué sé’… luego me escribe, ‘oye, que ya he salido de ahí’, a los dos días… y ahora quiero volver a hacer ‘Malinche’ y tal”, le dijo Cano a Maxine Wooside.

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Al tiempo, Gala confesó que tenía ilusión de interpretar a ‘La Malinche’, un personaje fundamental en la historia de México, sin embargo, ahora piensa lo contrario.

“Quise hacer un papel para mi país, porque ‘Malinche’, pensé que era una historia que se necesitaba contar, pero no, tal vez no necesite contarlo, tal vez que lo cuente él”, expuso Montes.

Y también confesó que no hablaron de dinero, pues apeló a su amistad, motivo por el cual le llamó la atención que no recibiera ni una llamada de Cacho para preguntarle cómo estaba ante su salida del reality y que contrario a lo que pensaba, sólo la despidió.

“Cuando salí de ‘La casa’, que fue un momento muy difícil para mí, esperaba que me dijera cómo estaba y simplemente me despidió sin darme las gracias, cuando yo he invertido en su proyecto, en sus obras de teatro, no solamente tiempo, sino dinero, mi esfuerzo, y mi nombre también vale, no sólo el de Nacho Cano”, subrayó.

También hizo énfasis en que existen “cosas que hacen personas de las otras generaciones, la violencia está muy normalizada, sobre todo en el arte, está normalizado no cobrar por tu trabajo y someterte”.

¿Qué dijo Nacho Cano sobre no considerar pagarle a Gala por su trabajo en ‘Malinche, el musical’?

“En ‘Malinche ha colaborado ’Banda El Recodo’, subiéndose al escenario, grabando single ‘México Mágico’, varias veces; ha colaborado ‘Mariachi Vargas’, a colaborado Alex de ’Maná’, no sólo en el performance sino en la grabación del disco. Ha colaborado Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, ‘Las Flans’, es decir, todos los grandes artistas mexicanos, amigos y no amigos. Ha colaborado Emmanuel, que vino a verlo, se subió al escenario y ya me dijo que quiere trabajar con nosotros. Hasta Hugo Sánchez, vino a ver el show y se levantó”, rememoró el productor musical.

Y luego hizo explotar una bomba al afirmar que “colaborar es colaborar, si ella tiene que cobrar por hacer ‘Malinche’, yo le tengo que cobrar por producirle ‘Mujer contra mujer’”.

Luego confirmó los dichos de Gala. “Entonces nunca se habló de dinero porque entre artistas de gran nivel no se habla de dinero. Se habla de arte y se habla de trasmitir emociones. Y eso de que ahora los artistas quieran monetizarlo todo… es una dinámica que yo no la entiendo porque yo intento transmitir cosas que sean buenas para la gente, que le den emoción, que le den entusiasmo porque son para toda la vida”.

Y reiteró: “Nunca se habló de dinero porque entre los artistas no hablamos de dinero”.

Gala también dijo que aunque no se hablo de que cobrara por protagonizar la puesta y ella aceptó, tampoco “ni agua ni comida me daban”.

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El pasado de “explotación laboral” de Nacho Cano

Con sus declaraciones, el exmúsico de ‘Mecano’ encendió la polémica entre usuarios de redes sociales, quienes le recordaron que en julio de 2024 fue denunciado por una supuesta explotación laboral de migrantes mexicanos en Madrid, quienes habrían sido contratados para trabajar también en ‘Malinche’.