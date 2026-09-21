Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Quién fue el penúltimo ELIMINADO de La Casa de los Famosos México 2026? Ernesto o Cynthia

Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo llegaron al carrusel... Después de 57 días, terminó una historia.

Septiembre 20, 2026 • 
MrPepe Rivero
ernesto-cynthia-casa-famosos.jpg

Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo llegaron al carrusel

ViX

Como final de viernes de telenovela, la gala de eliminación de este 20 de septiembre tuvo a dos grandes estrellas de la pantalla: Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia fueron al carrusel final de La Casa de los Famosos México.

Galilea Montijo anunció a Cynthia Klitbo como la penúltima habitante ELIMINADA de la cuarta temporada.

Quien continúa en competencia, a solo 14 días de la gran final, es Ernesto Laguardia, así como Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres, quienes también estaban nominados.

“No me arrepiento de haber entrado; tuve días felices, otros malos por mi enfermedad, es difícil llevar dieta, pero conocí personas maravillosas que se van a quedar conmigo siempre”, dijo Cynthia Klitbo ya en el foro, junto a Galilea Montijo.

La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
scarlet-gruber.jpg
Telenovelas
Scarlet Gruber vuelve como protagonista en “Todavía te amo": “Van a haber cachetadas, lágrimas y carácter”
Septiembre 20, 2026
 · 
Grisel Vaca
alejandra guzman (2).jpg
Famosos
Alejandra Guzmán publica video desde el hospital y rodeada de los médicos que le acomodaron la cadera
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose angel bichir operación.jpg
Famosos
¿Es muy cara la reconstrucción maxilar que requirió José Ángel Bichir tras su caída de un tercer piso?
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria karuna.jpg
Famosos
María Karuna ya se quiere salir de La Granja VIP... pero también quiere seguir cobrando
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernesto laguardia (1).jpg
Famosos
¡Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa fueron casi novios hace 20 años! Pero uno de ellos tenía pareja
Prometieron que la siguiente semana revelarán más detalles sobre unos posibles besos entre ellos
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandra guzman (1).jpg
Famosos
"¡Se me zafó la cadera!": Alejandra Guzmán pide una ambulancia en pleno concierto; ¿qué le pasó?
La Guzmán no se podía levantar a pesar de la ayuda de sus bailarines. Horas más tarde publicó un comunicado para informar su estado de salud
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
manelyk (1).jpg
Famosos
Manelyk entró a La Granja VIP con una enfermedad pero tiene un método para ocultarla
Incluso mientras hace el trabajo de granjera, Manelyk se ha dado tiempo para aminorar los síntomas de su enfermedad
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
j balvin.jpg
Famosos
J Balvin publica polémica foto de su ex Valentina Ferrer: “Por cosas como esa te dejaron”
Con motivo del cumpleaños de Valentina, Balvin publicó también un largo texto en su perfil de Instagram
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores