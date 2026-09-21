¿Quién fue el penúltimo ELIMINADO de La Casa de los Famosos México 2026? Ernesto o Cynthia

Como final de viernes de telenovela, la gala de eliminación de este 20 de septiembre tuvo a dos grandes estrellas de la pantalla: Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia fueron al carrusel final de La Casa de los Famosos México.
Galilea Montijo anunció a Cynthia Klitbo como la penúltima habitante ELIMINADA de la cuarta temporada.
Quien continúa en competencia, a solo 14 días de la gran final, es Ernesto Laguardia, así como Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres, quienes también estaban nominados.
“No me arrepiento de haber entrado; tuve días felices, otros malos por mi enfermedad, es difícil llevar dieta, pero conocí personas maravillosas que se van a quedar conmigo siempre”, dijo Cynthia Klitbo ya en el foro, junto a Galilea Montijo.