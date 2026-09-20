Fabián Robles brilla como papá de gemelos y en su regreso a las telenovelas como curandero en “El renacer de Luna”

Fabián Robles vive uno de los momentos más plenos de su vida, por un lado, disfruta al máximo su nueva faceta como papá de gemelos y por otro, su regreso a la pantalla chica con un gran personaje: Boco, un curandero en la telenovela El renacer de Luna con el que ha logrado conquistar al público.

“Ha sido muy reconfortante que vayan creyéndole a Boco todo lo que va experimentando. Empezamos todos odiándolo y ahora están todos enamorados, igual que él, y enamorados de esa extraña pero mágica relación que tiene con Clementina (Rocío Verdejo)”, nos dijo el actor.

Lejos de resultarle complejo, la construcción de este papel tuvo un arraigo profundamente familiar. Robles compartió con TVyNovelas que Boco está directamente inspirado en la labor de su madre, a quien desde niño observaba realizar terapias de regresión y renacimiento en su consultorio.

El actor asegura que el destino jugó a su favor al reunir las dos grandes influencias de su vida: su padre, el también actor Fernando Robles, y su madre, terapeuta de energía. “Así como mi papá me regaló esta hermosa profesión, que desde niño vengo absorbiendo, porque mis vacaciones eran acompañarlo de gira, de la misma manera vengo absorbiendo el manejo de energía por mi mamá. Boco nació en el consultorio de mi mamá”, nos contó.

Fabián Robles recuerda con claridad aquellas tardes en casa, mientras su padre daba función, su madre recibía a pacientes que aguardaban en la sala sin imaginar lo que les esperaba: “Entraban al consultorio y salían cuatro, cinco o seis horas después. Mi mamá les había hecho una regresión al seno materno o una terapia de renacimiento. Para eso hay que hacer un proceso grande de transformación, de hiperventilación, gritar, llorar, patalear... y luego salían todos transformados”.

Para el actor, esas escenas eran sorprendentes al principio, pero con el tiempo se volvieron naturales y despertaron su curiosidad. “Todo eso se mezcló: lo que me enseñó mi papá y lo que vi que hacía mi mamá. Así surgió Boco, y para mí es un placer hacer este papel”, añadió.

Sobre qué opina su mamá de su interpretación como curandero, Robles no pudo contener la risa: “Que lo estoy haciendo muy mal. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo ficción, no es un documental sobre el manejo de energía, entonces yo revolví todo y, de pronto, tiro piedras decorativas que no son caracoles, por ejemplo”, bromeó.

Fabián Robles confesó que su entrega al personaje fue total y que, en más de una ocasión, la interpretación lo llevó por caminos no escritos en el guion. “Entraba al set y dejaba que las cosas sucedieran. Me entregaba al personaje y a veces ocurrían cosas bastante interesantes”, explicó.

Puso como ejemplo una escena en la que debía mostrar felicidad por el amor de Clementina, pero, para su sorpresa, rompió en llanto. “Empecé a buscar explicación y llegué a la conclusión de que estaba llorando de felicidad, porque la vida de Boco no ha sido fácil. Es como una catarsis. Esas situaciones no estaban en el guion, pero resultaron muy placenteras”, detalló.

Finalmente, el actor abrió su corazón para hablar sobre su nueva faceta como padre de gemelos, una experiencia que describe como transformadora y llena de aprendizaje.

“Es un gran compromiso. No sé cómo le hacían nuestras mamás, la verdad. Y eso que nosotros ya tenemos todo listo: pañales, comida envasada... antes había que lavar los pañales y preparar la papilla”, reflexionó.

Para Robles, ver crecer a sus hijos es como hacer un viaje a su propia infancia: “Es recordar lo que ya se te había olvidado y admirar el gran trabajo que tus padres hicieron contigo”. Aunque reconoce que las dinámicas han cambiado -como tener que elegir restaurantes con juegos infantiles-, aseguró que él y toda la familia está profundamente feliz.

“Todos están muy contentos, mi papá, mi mamá, porque también parece que mis hijos van a ser la salvación del apellido, porque no va a haber más”, concluyó.