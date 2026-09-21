Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿A quién eliminaron en la segunda semana de La Granja VIP y por que dijo que fue una experiencia horrible?

La gala estuvo marcada por los pleitos entre los grupos rivales del reality show

Septiembre 20, 2026 • 
Alejandro Flores
segunda eliminación de la granja.jpg

Nominados de La Granja VIP

Instagram LG VIP

La segunda eliminación de la Granja VIP estuvo marcada por los pleitos entre los granjeros rivales.

Julio Camejo se enfrentó duramente en contra de Ivonne Montero con quien cruzó acusaciones: ella le dijo “poco hombre” mientras que él la señaló por mentir para manipular a los granjeros y no hacer las labores de peón.
También sucedió el enfrentamiento entre Niurka y el Mono Osuna. La vedette dijo que el atleta tiene una fijación con ella porque constantemente la busca para tener pleito. El Mono negó estar obsesionado con ella y por el contrario, aseguró que es la única con la que ha tenido problemas porque tiene una personalidad contradictoria.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Comediante-Bicolor.jpg
Famosos
‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’
Una de sus víctimas se negó a beber el líquido, pero el mismo ha presentado diarrea, dolor estomacal y dolor de cabeza que asocian a esta “broma”.
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Imelda Tuñón ya estaba LISTA PARA ENTRAR a ‘La Granja VIP 2’, pero “no me permitieron avanzar”
Septiembre 07, 2026
Famosos
Manelyk González llega a ‘La Granja VIP 2’ con protecciones ante posibles “TRABAJOS” de Santería de Niurka
Septiembre 07, 2026
Famosos
Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero provoca indignación: “Quieren limpiar su imagen”
Septiembre 07, 2026
Famosos
¿Quién es el diseñador de los vestidos de Kristal Silva en La Granja VIP?
Septiembre 03, 2026

¿Cómo fue la segunda eliminación de La Granja VIP?

En este ambiente tenso fue que sucedió la segunda eliminación.

  • La primera en salvarse fue Niurka
  • Mónica Escobedo fue la segunda nominada que se salvó de la placa
  • Kevin Bicolor fue el tercer salvado

  • Entre María Karuna y Carlos Trejo, la segunda eliminado fue la bailarina.

Al salir, se encontró con su hermana Maya en el estudio, a quien abrazó y le dijo: “Por fin se terminó, fue horrible. Ya puedo regresar con mi familia”.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
fabianrobles.jpg
Famosos
Fabián Robles brilla como papá de gemelos y en su regreso a las telenovelas como curandero en “El renacer de Luna”
Septiembre 20, 2026
 · 
Grisel Vaca
alejandra guzman (2).jpg
Famosos
Alejandra Guzmán publica video desde el hospital y rodeada de los médicos que le acomodaron la cadera
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose angel bichir operación.jpg
Famosos
¿Es muy cara la reconstrucción maxilar que requirió José Ángel Bichir tras su caída de un tercer piso?
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria karuna.jpg
Famosos
María Karuna ya se quiere salir de La Granja VIP... pero también quiere seguir cobrando
Septiembre 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
scarlet-gruber.jpg
Telenovelas
Scarlet Gruber vuelve como protagonista en “Todavía te amo": “Van a haber cachetadas, lágrimas y carácter”
Scarlet Gruber celebra cinco años de amor con su novio, el fotógrafo y músico Christopher Esqueda, y el regreso a las telenovelas, ahora como protagonista en Todavía te amo
Septiembre 20, 2026
 · 
Grisel Vaca
mariana ochoa ernesto laguardia (1).jpg
Famosos
¡Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa fueron casi novios hace 20 años! Pero uno de ellos tenía pareja
Prometieron que la siguiente semana revelarán más detalles sobre unos posibles besos entre ellos
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandra guzman (1).jpg
Famosos
"¡Se me zafó la cadera!": Alejandra Guzmán pide una ambulancia en pleno concierto; ¿qué le pasó?
La Guzmán no se podía levantar a pesar de la ayuda de sus bailarines. Horas más tarde publicó un comunicado para informar su estado de salud
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
manelyk (1).jpg
Famosos
Manelyk entró a La Granja VIP con una enfermedad pero tiene un método para ocultarla
Incluso mientras hace el trabajo de granjera, Manelyk se ha dado tiempo para aminorar los síntomas de su enfermedad
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores