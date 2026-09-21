¿A quién eliminaron en la segunda semana de La Granja VIP y por que dijo que fue una experiencia horrible?

La segunda eliminación de la Granja VIP estuvo marcada por los pleitos entre los granjeros rivales.

Julio Camejo se enfrentó duramente en contra de Ivonne Montero con quien cruzó acusaciones: ella le dijo “poco hombre” mientras que él la señaló por mentir para manipular a los granjeros y no hacer las labores de peón.

También sucedió el enfrentamiento entre Niurka y el Mono Osuna. La vedette dijo que el atleta tiene una fijación con ella porque constantemente la busca para tener pleito. El Mono negó estar obsesionado con ella y por el contrario, aseguró que es la única con la que ha tenido problemas porque tiene una personalidad contradictoria.

¿Cómo fue la segunda eliminación de La Granja VIP?

En este ambiente tenso fue que sucedió la segunda eliminación.

La primera en salvarse fue Niurka

Mónica Escobedo fue la segunda nominada que se salvó de la placa

Kevin Bicolor fue el tercer salvado

Entre María Karuna y Carlos Trejo, la segunda eliminado fue la bailarina.

Al salir, se encontró con su hermana Maya en el estudio, a quien abrazó y le dijo: “Por fin se terminó, fue horrible. Ya puedo regresar con mi familia”.