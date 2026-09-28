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LA MALDICIÓN DE LA OUIJA cierra su ciclo… Brianda fue la última que jugó y quedó fuera de LCDLF

Brianda fue la última eliminada en ‘La Casa de los Famosos México’ y así se cerro el ciclo de los que jugaron con la tabla.

Septiembre 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Brianda-ouija.jpg

Brianda cerró el ciclo del juego de la ouija.

VIX/YouTube

“Queremos terminar el juego, queremos cerrar este portal. Hasta luego”.

Todo comenzó como una propuesta del infiltrado Fede Vigevani. El creador de contenido le pidió permiso a ‘La Jefa’ y luego una encuesta decidió que los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ jugaran.

Lo que pasó después fueron gritos, ausencia de luz y finalmente que todos los jugadores de la tabla para intentar comunicarse con espíritus, quedaran fuera del juego por los 4 millones de pesos.

Moisés Peñaloza, Brianda Deyanara, Luis Chaparro, Aldo Rendón, Arantza Ruiz y Fede Vigevani fueron los integrantes del reality que se aventaron a preguntarle a la ouija y con la última gala de este domingo quedaron todos eliminados.

TE RECOMENDAMOS: Habitantes de LCDLF jugaron a la OUIJA a las 3 de la mañana: se fue la luz y se oyeron gritos

Mucho se habló de la maldición que cayó sobre ellos. Incluso Aldo admitió tener miedo.

"¿Hay alguna presencia acá con nosotros?”, fue la primera pregunta y de inmediato el indicador comenzó a moverse. Arantza gritó. Moisés se puso nervioso. “Yo no la estoy moviendo. Te lo juro por Dios”, insistió Arantza. Moisés expresó: “Te lo juro por mi mamá que no”.

Posteriormente llegó la segunda pregunta: “Si hay una presencia acá, ¿podrías darnos una señal, por favor?” El indicador volvió a moverse, esta vez con más fuerza. “A mí se me despegaban los dedos a veces. Se sentía con fuercita, ya sabes”, dijo Vigevani después. ‘Ese Pérez’ dijo: “Neta, me estoy sintiendo mal por pendej*, gü*y”.

Fede preguntó si la presencia era un espíritu bueno y el indicador se movió a “sí”, lo que provocó que Arantza gritara y Aldo dijera que ya no quería jugar.

De pronto las luces del jardín se apagaron y comenzaron los gritos. Brianda pidió “no, producción, producción”. Y después agregó que “nos pusieron grititos en la bocina y nos apagaron y encendieron las luces. Pero eso no me importa, me importa esto”, mientras el indicador se seguía moviendo.

En tanto, los habitantes decidieron dejar de jugar.

“Queremos terminar el juego, queremos cerrar este portal. Hasta luego”. ‘Ese Pérez’ advirtió que el portal no estaba bien cerrado: “Ciérrenlo, ciérrenlo bien”. Vigevani reconoció que algo no andaba bien: “Yo no la moví, pero sí sentía que alguien la movía. No sé. Se sentía con fuercita”, concluyó.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Nominaciones de TERROR “por andar jugando a la Ouija” en La Casa de los Famosos Mx: ¿Quién está en la placa?

La nominación del terror en ‘La Casa de los Famosos México’ “por andar jugando a la ouija”

Un mes después de interactuar con la tabla, la producción del reality decidió organizar la séptima gala de nominación e incluir una dinámica de terror en un hospital lleno de zombies.

‘La Jefa’ bromeó y dijo que los seres no muertos aparecieron porque los habitantes jugaron dentro de ‘La Casa’, hecho que se ha convertido en una teoría del por qué han ocurrido situaciones negativas.

La casa de los famosos 4 Brianda Deyanaya No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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