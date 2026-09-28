¿Tu mascota es parte de la familia? Este seguro busca protegerla ante cualquier imprevisto

Perros y gatos ocupan un lugar muy especial en el hogar, pero cuando llega una enfermedad, un accidente o una emergencia, los gastos pueden convertirse en una preocupación. Por eso, inter.mx presenta una alternativa pensada para quienes quieren cuidar a sus mascotas sin descuidar el bolsillo.

Se trata de un nuevo seguro para mascotas diseñado para brindar protección ante diferentes situaciones que pueden presentarse en la vida cotidiana. Así que sigue leyendo porque vamos a responder algunas de tus dudas.

¿Qué cubre el seguro para mascotas de inter.mx?

La póliza contempla gastos médicos derivados de enfermedades o accidentes, incluyendo honorarios veterinarios, análisis, estudios, radiografías y medicamentos. También contempla cobertura para accidentes como atropellamientos, caídas o ataques de otros animales.

Además, dependiendo del paquete elegido, puede incluirse:



Responsabilidad civil , en caso de que la mascota cause daños a terceros.

, en caso de que la mascota cause daños a terceros. Asistencia final, que contempla gastos funerarios y busca acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles.

Porque cuidarlos también está en los pequeños detalles

La protección no se limita a las emergencias. El seguro también contempla beneficios relacionados con el cuidado cotidiano de perros y gatos.

Entre ellos se encuentran el reembolso anual de un evento de baño, apoyo para la vacuna antirrábica o desparasitación y noches de pensión para la mascota en caso de que el titular sea hospitalizado.

También ofrece asesoría veterinaria telefónica ilimitada, dos video-consultas, apoyo legal y servicio de concierge en caso de extravío.

Una opción que busca adaptarse a cada familia

Bajo la campaña “¡Está de pelos!”, inter.mx invita a las familias mexicanas a conocer las opciones disponibles y considerar la protección de sus perros y gatos como parte de su cuidado habitual.

En el sitio web de inter.mx existen diferentes paquetes para encontrar un equilibrio entre las coberturas y el presupuesto de cada familia. La propuesta parte de una mensualidad accesible para contar con respaldo cuando una situación inesperada pueda poner en aprietos a los dueños de una mascota.