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‘Los Mier’ están de luto: muere fundador y le dan el último adiós con desolador mensaje

La banda ‘Los Mier’ despidió a uno de sus compañeros, quien formó parte del legado norteño de Nuevo León.

Septiembre 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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José Rogelio Villarreal López, ‘Pipo’, de ‘Los Mier’ falleció.

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“Gracias por ser parte de nuestra historia”.

La agrupación norteña ‘Los Mier’ se encuentra de luto ante la sensible pérdida de su fundador y exintegrante José Rogelio Villarreal López, mejor conocido como ‘Pipo’. El músico perdió la vida a los 64 años.

La banda confirmó el deceso a través de redes sociales y destacó que las pompas fúnebres y el descanso de Villarreal se llevarán a cabo en su tierra natal, Santiago, Nuevo León.

En tanto, el propio Gobierno de Monterrey emitió un mensaje con sus condolencias.

“El Gobierno de Santiago se une a la pena que embarga a la familia Villarreal López por el sensible fallecimiento del Sr. José Rogelio Villarreal López, hermano de nuestra compañera Blanca Leticia Villarreal López, Directora General de Atención a la Mujer”.

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La historia de ‘Pipo’ en ‘Los Mier’

José Rogelio se integró a la banda durante la etapa inicial, junto a Héctor Mier y sus hermanos. Colaboró en la grabación de los álbumes ‘Cachito de Luna’ y ‘De Pies a Cabeza’, dos de los primeros trabajos discográficos.

Su figura es importante en la historia de ‘Los Mier’, que durante décadas ha formado parte del legado norteño de Nuevo León.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso de Villarreal López, aunque los intérpretes de melodías como ‘Te Amo’, ‘La Coloreteada’, ‘Dulcemente Enamorada’ y Notas de Sociedad”, reconocieron sus aportaciones.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro gran amigo Rogelio Villarreal López, quien fue parte importante de nuestros inicios como ‘Los Hermanos Mier’, participando en los álbumes ‘Cachito de Luna’ y ‘De Pies a Cabeza’ en los primeros años.
“Gracias por ser parte de nuestra historia. Descansa en paz, querido amigo”, escribieron los músicos.
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Al tiempo, familiares, amigos y seguidores lamentaron la pérdida de quien fue una figura central en la formación de la banda.

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Descanse en paz.

Muerte música norteña
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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