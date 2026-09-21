¿Qué fue de Anadela, la novia de Ernesto Laguardia que era maga y se quemó en vivo en televisión?

Anadela se quedó con dos segundos para escapar de la trampa de fuego. No lo logró. En ese instante su vida cambió para siempre.

Anadela Losada era maga, con especialidad en el ilusionismo y el escapismo.

Su mayor deseo era entrar al libro de récord Guinness, lo que la llevó a organizar un acto desafiante: encerrarse en una caja seca colocada a su vez en una plataforma con una trampa de fuego.

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¿Cómo fue el accidente de Anadela Losada, exnovia de Ernesto Laguardia?

El acto consistía en que Anadela escapara primero de sus cadenas, luego abriera la caja y finalmente corriera para alejarse de la trampa de fuego... Lo primero lo logró pero lo segundo se complicó demasiado... y aunque finalmente consiguió abrir la caja, lo hizo con dos segundos restantes para la explosión de la trampa.

Las cámaras de televisión la captaron corriendo mientras el fuego de la explosión la alcanza y su espalda se prende.

La historia sucedió en el año 2000 pero se ha viralizado nuevamente porque fue recordada por Ernesto Laguardia, quien había sido su novio años anteriores.

¿Qué hizo Anadela después del accidente?

Anadela, además de escapista era actriz. Cuando sucedió el accidente estaba comprometido con un suizo que se la llevó a vivir a su país para casarse.

Durante dos años, la maga y actriz estuvo alejada de la farándula, la magia y la actuación.

Convenció a su marido, llamado Patrick, de volver a México para que actuara en la telenovela “Qué vivan los niños”. Entonces fue que narró el terrible calvario que significó la recuperación por sus quemaduras.

Se sometió a 5 operaciones y se le implantaron 60 injertos, además de verse obligada a utilizar un traje especial para permitir la regeneración de la piel en su espalda, que fue la parte de su cuerpo más dañada.

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Aunque en aquel 2002 dijo que quería retomar la magia y la actuación, después de aquella telenovela se alejó otra vez de la televisión.

Se fue a vivir a Argentina con Patrick y se dedicó a la vida familiar durante una década.

Tuvo un hijo que demostró un talento para ser futbolista y en ese camino tuvo que regresar a México, ya que encontró la oportunidad de jugar en la cantera de los Diablos Rojos del Toluca.

En su perfil de facebook se puede ver la manera en que Anadela se ha convertido en una fervorosa porrista de su hijo.