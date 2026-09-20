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Todas las FOTOS del cumpleaños 2 de Victoria, la hija de Paul Stanley y Joely Bernat

Acompañamos a la familia de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños, en la que estuvo llena de amor.

Septiembre 20, 2026 • 
Edson Vázquez
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Cumpleaños del cumpleaños 2 de Victoria, la hija de Paul Stanley y Joely Bernat.

Edson Vázquez

Victoria, hija de Joely Bernat y Paul Stanley, celebró su cumpleaños número dos por todo lo alto con una divertida fiesta infantil que tuvo como temática principal a Plaza Sésamo, convirtiendo a Elmo en uno de los personajes estelares de esta especial celebración.

Aunque su cumple fue el 10 de septiembre, la fiesta se realizó el 5 de septiembre y fue una tarde llena de color, juegos y entretenimiento en compañía de sus seres queridos. Joely, quien se encargó de organizar todo, nos externó lo que significaba esta celebración:

“Es un día muy especial, los papás lo hacen todo para ver a sus hijos felices y el ver a la mía feliz con sus personajes favoritos es maravilloso, el ver cómo se armó un gran equipo detrás de todo esto, el apoyo de mi esposo, la familia, esto me ha cambiado la vida, es dedicarle tiempo a tus hijos, preocuparte y ocuparte más por todo: educación, salud, el tú estar bien, todo lo haces para poder transmitirle eso a tus hijos”.

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Victoria, hija de Joely Bernat y Paul Stanley

Edson Vázquez

Para Paul el ver a su hija feliz es lo más importante, asegurando que hoy juega el papel más importante de su vida. “Un sábado y yo en esto, a esta hora estaría crudeando o con los amigos en el asadito, pero todo te cambia la familia, y me encanta esto de ser papá, estar con mi hija, con mi esposa, con la gente que nos quiere y ver que la quieran, me gusta consentir a mi bebé, a mi familia y a los amigos”.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

Edson Vázquez

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

Edson Vázquez

Uno de los atractivos principales de la fiesta fue la presentación de Los Pillines, quienes pusieron el ambiente con su espectáculo, pensado especialmente para los pequeños invitados, logrando que la celebración estuviera llena de música, diversión y momentos inolvidables.

Victoria no solamente estuvo acompañada por familiares, pues varios amigos cercanos de sus papás también acudieron para compartir con ella este segundo cumpleaños.

Entre los invitados estuvieron Andrea Escalona y Andrea Rodríguez, Faysi, Nino Canún y su esposa Tanya Velasco, Ricardo Margaleff y su esposa Annush Hannesian, Raquel Bigorra y su esposo Alejandro Gavira, Emir Pabón y su esposa Stefania de Aranda, Betty Monroe, Arath de la Torre y su familia y el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

Edson Vázquez

Con una decoración inspirada en el universo de Plaza Sésamo, personajes, juegos y un ambiente completamente familiar, Victoria disfrutó de una fiesta diseñada para celebrar sus primeros dos años de vida, rodeada del cariño de sus papás y de las personas más cercanas a la familia. Sin duda, Elmo, la música y la alegría de los invitados hicieron de este cumpleaños una celebración muy especial para la pequeña Victoria, quien continúa creciendo rodeada de amor y de momentos que seguramente quedarán en el recuerdo de sus papás.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

Edson Vázquez

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

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Acompañamos a la hija de Joely Bernat y Paul Stanley a su espectacular fiesta de cumpleaños número 2.

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