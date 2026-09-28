¡ENTRARON A ROBAR a la casa de Yahir! Delincuentes se llevaron varias pertenencias del finalista de LCDLF

“Lo tenía en mi casa, se metieron a robar y se lo llevaron”.

En ‘La Casa De Los Famosos México’ se vive la última semana de juego. Siete son los habitantes que se disputan la victoria y el segundo que se confirmó fue Yahir. Antes ya se había destapado a Mariana, y luego del sonorense le siguieron Karina y Gema.

Y entre tantas emociones se reveló que entraron a robar a la propiedad que el intérprete tiene en Tijuana.

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De hecho, fue durante una conversación donde el propio cantante dijo que el robo ocurrió antes de que entrara al reality. Y que incluso los ladrones se llevaron prendas de vestir que eran un préstamo de amigos.

“Yo le debo a un amigo un saco de estos, no se me olvida. Me prestó una vez un saco de estos, lo tenía en mi casa, se metieron a robar y se lo llevaron, y nunca se lo repuse”, explicó Yahir al recordar el hurto.

Aunque el también exacadémico no dio más detalles de lo que sucedió, resaltó la deuda que tiene con su compañero.

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Cabe recordar que Yahir vive principalmente en Sonora, dividiendo su tiempo entre Hermosillo y una residencia vacacional que posee en la playa de San Carlos Nuevo Guaymas.