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¡ENTRARON A ROBAR a la casa de Yahir! Delincuentes se llevaron varias pertenencias del finalista de LCDLF

Yahir sufrió el robo de diversos objetos en su casa de Tijuana.

Septiembre 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yahir.jpg

Yahir narró que delincuentes robaron su casa.

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“Lo tenía en mi casa, se metieron a robar y se lo llevaron”.

En ‘La Casa De Los Famosos México’ se vive la última semana de juego. Siete son los habitantes que se disputan la victoria y el segundo que se confirmó fue Yahir. Antes ya se había destapado a Mariana, y luego del sonorense le siguieron Karina y Gema.

Y entre tantas emociones se reveló que entraron a robar a la propiedad que el intérprete tiene en Tijuana.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quiénes son los SIETE FINALISTAS de La Casa de los Famosos México 2026 tras última eliminación?

De hecho, fue durante una conversación donde el propio cantante dijo que el robo ocurrió antes de que entrara al reality. Y que incluso los ladrones se llevaron prendas de vestir que eran un préstamo de amigos.

“Yo le debo a un amigo un saco de estos, no se me olvida. Me prestó una vez un saco de estos, lo tenía en mi casa, se metieron a robar y se lo llevaron, y nunca se lo repuse”, explicó Yahir al recordar el hurto.

Aunque el también exacadémico no dio más detalles de lo que sucedió, resaltó la deuda que tiene con su compañero.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Cabe recordar que Yahir vive principalmente en Sonora, dividiendo su tiempo entre Hermosillo y una residencia vacacional que posee en la playa de San Carlos Nuevo Guaymas.

La casa de los famosos 4 Yahir
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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