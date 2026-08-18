¿Por qué eliminaron a Daniela Parra de ‘MasterChef 24/7’? “Bandita chida, llegó EL MOMENTO FINAL”

El grupo de ‘La Divas’ perdió a una de sus integrantes: Daniela Parra. Y es que la joven hija del actor Héctor Parra, tuvo que despedirse de ‘MasterChef 24/7’ el pasado domingo 16 de agosto.

La salida de Daniela ocurre a dos semanas del final del reality de cocina de TV Azteca, lo que significa un adiós más sentido, pues quedan menos integrantes y la convivencia es más cercana. Además de que Parra se quedó sin cumplir el sueño de llevarse el trofeo y los 2 millones de pesos prometidos.

Daniela se convirtió en la decimocuarta eliminada de la cocina, esto luego de vivir una semana intensa llena de retos que la llevaron a portar el delantal negro, al tiempo que fue castigada por el pin del chef y no pudo ser rescatada por el público mediante votaciones, por lo que su única posibilidad era er salvada pos sus platillos.

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Durante la gala de eliminación, Parra compitió en el primer reto con la chef Isabel Carvajal y Ramahá, para poder ganarse el subir al balcón de salvación, sin embargo no lo lograron y pasaron directamente al reto de eliminación.

Tras estar en el reto de eliminación, Daniela tenía que usar los mismos ingredientes que su excompañera Nora en su último platillo que provocó su salida, sin embargo debía preparar otro platillo. Un error en la limpieza unos chiles que serían rellenos fue advertida por el chef Poncho Cadena.

Ante las críticas, los chefs decidieron que Julio y Daniela eran los dos cocineros que estaban en riesgo de salir. Y finalmente, tras varias salvaciones y apoyo del público se determinó que Parra sería la participante que tendría que decir adiós.

Pese a que la hija de Héctor Parra era la única ‘famosa’ y por el cariño del público se esperaba que ganara o llegará a la final, sin embargo, sus habilidades culinarias no fueron suficientes.

Daniela se despidió casi entre lágrimas de sus compañeros y de los chefs, quienes la abrazaron cariñosamente ante su salida del concurso.

Por su parte, el novio de Parra, Diego Hopster compartió un video en sus redes sociales para agradecer al público que los apoyó desde el inicio del proyecto. “Bandita chida, llegó el momento final... hoy mi güera salió de ‘MasterChef 24/7’”.

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Al tiempo, enfatizó que “Dani llegó hasta donde tenía que llegar, las cosas suceden por algo”, expresó. Y posteriormente dijo: “Gracias por todo el apoyo, esta fue una experiencia padrísima para mí que lo viví desde la tele”.