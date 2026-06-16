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Celos se apoderan de ‘MasterChef 24/7’: novia de Pablo le reclama por SU CERCANÍA con Daniela Parra

La hija de Héctor también rompió en llanto y le pidió disculpas a su novio.

Junio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La novia de Pablo Villagrán, compañero de Daniela Parra, le reclamó por sus momentos juntos.

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“Acostados en la cama”.

La novia de Pablo Villagrán, participante de ‘MasterChef 24/7’, ingresó a una de las galas para reclamarle la cercanía y química que ha tenido con su compañera Daniela Parra.

Y es que en los últimos días ambos han protagonizado momentos en donde se les ha visto peligrosamente cerca, por ello, Marianela Rodríguez encaró a su pareja y le reclamó. La joven le hizo saber al guatemalteco que “se siente feo” y que las imágenes le han resultado dolorosas sobretodo porque ha sido difícil enfrentar los comentarios y especulaciones en redes sociales.

La modelo, atleta y locutora, quien formó parte de ‘La Isla’, ha definido su relación de casi 4 años como estable y llena de admiración.

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“No la estoy pasando nada bien, por tu show que traes. No he dormido bien, ¿sabes por qué estoy aquí?”, reclamó Marianela, señalando que sus actitudes con Parra en el 24/7 han dado mucho de qué hablar.

“Tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, Pablo. Perfectamente”, le dijo Marianela. Cuando él preguntó si no podía tener una amistad, ella respondió: “Acostados en la cama”. Pablo intentó minimizar la situación: “Ay, no mam*s. Sí, va a pasar algo acostados en la cama. Te están grabando veinticuatro siete”. Marianela no cedió y lo confrontó sobre su desempeño en el programa: “Tienes potencial, Pablo Esteban. Tienes todo el potencial, pero tú solito te estás haciendo menos”, le recriminó.

Previo a su ingreso a la casa donde se realiza el reality, Rodríguez dijo al programa ‘Café AM en familia’ que se sentía decepcionada por lo que estaba pasando.

“Creo que nadie debería de pasar por esto. Creo que es algo feo y que he atravesado sola, yo no debería estar desconfiando de mi pareja, más de una persona con la que viví cuatro años. Se siente feo, no puedo decir otra cosa”.
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El conflicto estalló y trastocó el bienestar de Pablo y Daniela, por lo que la hija de Héctor Parra se acercó a una de las cámaras de ‘MasterChef 24/7’ para énviales un mensaje a su novio Diego Hopster.

“Qué difícil. Diego, tú me conoces, siento que ni siquiera tendría por qué explicarte esto o decírtelo, pero obviamente no pasa nada. Pablo es mi amigo… Siento que ni siquiera tendría por qué estar explicando esto porque no ha pasado nada ni pasará nada. Estamos en un lugar con mil cámaras, pero bueno, así son las cosas”.

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La creadora de contenido reconoció el vínculo que ha construido con Villagrán dentro del reality, pero marcó sus intenciones con claridad. “Aunque Pablo sea mi zona segura en este reality, creo que no pretendo hacer enojar a nadie ni que se malentiendan las cosas. Prometo ya poner límites”, añadió entre sollozos. Cerró su mensaje con una declaración directa a su pareja: “Quiero que sepas, Diego, que te amo con todo mi corazón. Te llevo en mi corazón siempre”, concluyó.

Masterchef México Daniela Parra
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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