Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Famosos se dicen DECEPCIONADOS tras expulsión de Yahir de LCDLF: “ya no tengo para qué ver la tele”

Amigos de Yahir se pronunciaron ante su sorpresiva salida y mostraron su descontento.

Octubre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yahir.jpg

Yahir se convirtió en el sexto finalista de ‘La Casa de los Famosos México 4'.

Instagram

“Eres un triunfador y todo México te quiere por el gran ser humano que eres”.

Yahir quedó eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ y obtuvo la sexta posición entre los finalistas del reality ante la mirada atónita de sus compañeros y de todos los que lo veían como el virtual ganador.

Las caras de los exhabitantes como Aldo, Cynthia, Brianda, Ernesto o Yanet no se podían sostener. Y mientras Karina y Yahir se fundían en un abrazo tras admitir que el sonorense era quien abandonaba ‘La Casa’, afuera todo era caos.

Y es que desde que se supo que Yahir era finalista se armaron grandes fiestas y amigos como Carín León, Lucero, Mijares, Lucero Mijares, Lupita D’Alessio, María León, Erik Rubín, ‘La Josa’, Alejandra Guzmán, Chucho Ochoa y sus amigos de ‘La Academia’ como Raúl Sandoval, Víctor García, Toñita o Nadia armaron una campaña para motivar al público a llevarlo a coronarse como ganador.

TE RECOMENDAMOS: ¡Sorpresa por el SEXTO finalista de La Casa de los Famosos México 2026

Sin embargo, el sueño se derrumbó y comenzaron a llenarse las redes con mensajes de decepción.

Lucero, por su parte expresó en su cuenta de X: “Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele…”. Lucía Méndez también fue otra que admitió: “Estoy muy triste por la salida de Yahir. Eres un triunfador y todo México te quiere por el gran ser humano que eres”.

Usuarios también condenaron que Yahir quedara en sexto lugar y lanzaron fuertes mensajes como “Yahir, ya regrésate a TV Azteca”, “Yahir, no importa la gatada que te hicieron, tú ya ganaste, como en ‘La Academia’, seguirás con tus giras y conciertos, tú eres grande, siempre serás ganador”, “injusticia, Yahir debió ser el primer lugar”.

“Qué decepción de programa”,” Cámbienle a ‘La granja VIP’”, “Jajaja, nadie les cree la salida de Yahir, pero bueno, Sonora bien representado”, “es de no creerse”, “‘LCDLFM’ sacaste a la razón por la que te veíamos”, “no lo puedo creer, qué coraje tengo” y “el notario público, licenciado Gustavo Fernández Suari no sirve de nada”, fueron otros escritos que sumaron los fans del músico.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes manda mensaje tras su salida de LCDLF y de inmediato Nacho Cano LA SACA de ‘La Malinche’
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brianda-Deyanara.jpg
Famosos
John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karina-Torres.jpg
Famosos
Aparece ESPECTACULAR EN NUEVA YORK apoyando a Karina Torres en LCDLF: “Estamos contigo hoy y siempre”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-Gala.jpg
Famosos
Poncho de Nigris reacciona al ingreso de Gala Montes a LCDLF: “Está a nada de un BROTE PSICÓTICO”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alexis-apio-.jpg
Famosos
Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano
Septiembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Cesar-Chavez.jpg
Famosos
Julio César Chávez ingresó a ‘La Casa De Los Famosos México’ y llevó a una “NUEVA HABITANTE”
Septiembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: El reality que Yahir sí ganó: se quedó sin pantalones pero con 6 mdp

En tanto, su familia abrazó la noticia y aceptó la salida del originario de Hermosillo.

“Pase lo que pase ya ganaste, eres un chingón, bien orgulloso de lo que lograste y lo que demostraste, un honor poder compartir contigo dentro de la casa, es sólo el principio, seguimos con todo afuera, la familia esta afuera y listo para recibirte”, escribió su sobrino Gibrán.

Yahir La casa de los famosos 4 No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
timibiriche adicciones.jpg
Famosos
Historias de superación en Timbiriche: así vencieron sus adicciones algunos de sus miembros
Octubre 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
yahir reality.jpg
Famosos
El reality que Yahir sí ganó: se quedó sin pantalones pero con 6 mdp
Octubre 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
finalistas---.jpg
Famosos
¡Sorpresa por el SEXTO finalista de La Casa de los Famosos México 2026
Octubre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
la granja vip salvación 1 de octubre.jpg
Famosos
Un granjero traga tierra a propósito y otro se pelea con Pimpi mientras Bebeshita se salva en La Granja VIP
Octubre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
BEBESHITA.jpg
Famosos
Ahora ama a Kevyn pero Bebeshita antes se enamoró de Lapizito, Brandon, Oskarín, Romeh, Clovis
La Bebeshita vive un drama dentro de La Granja VIP porque se siente traicionada por Kevyn Bicolor
Octubre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto-laguardia-editor.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia presenta a su “Editor” tras salir séptimo finalista de La Casa de los Famosos México
Quien se lleva la mención honorífica de la cuarta temporada es el equipo de redes sociales de “Erny”.
Octubre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
taina pimentel lupillo rivera.jpg
Famosos
¡Lupillo Rivera es un infiel con varias! Taina Pimentel ventila secretos de su ex
En su perfil de Instagram, Taina se dice dispuesta a contestar todas las preguntas de sus seguidores
Octubre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
geraldinegalvan-.jpg
Famosos
Geraldine Galván encontró su propia belleza gracias a la maternidad y a su personaje en “Cuando fui bonita”
Tras años de cuestionarse por los estándares de la industria, aprendió que no necesita cambiar para sentirse suficiente.
Octubre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán