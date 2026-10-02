Famosos se dicen DECEPCIONADOS tras expulsión de Yahir de LCDLF: “ya no tengo para qué ver la tele”

“Eres un triunfador y todo México te quiere por el gran ser humano que eres”.

Yahir quedó eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ y obtuvo la sexta posición entre los finalistas del reality ante la mirada atónita de sus compañeros y de todos los que lo veían como el virtual ganador.

Las caras de los exhabitantes como Aldo, Cynthia, Brianda, Ernesto o Yanet no se podían sostener. Y mientras Karina y Yahir se fundían en un abrazo tras admitir que el sonorense era quien abandonaba ‘La Casa’, afuera todo era caos.

Y es que desde que se supo que Yahir era finalista se armaron grandes fiestas y amigos como Carín León, Lucero, Mijares, Lucero Mijares, Lupita D’Alessio, María León, Erik Rubín, ‘La Josa’, Alejandra Guzmán, Chucho Ochoa y sus amigos de ‘La Academia’ como Raúl Sandoval, Víctor García, Toñita o Nadia armaron una campaña para motivar al público a llevarlo a coronarse como ganador.

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Sin embargo, el sueño se derrumbó y comenzaron a llenarse las redes con mensajes de decepción.

Lucero, por su parte expresó en su cuenta de X: “Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele…”. Lucía Méndez también fue otra que admitió: “Estoy muy triste por la salida de Yahir. Eres un triunfador y todo México te quiere por el gran ser humano que eres”.

Usuarios también condenaron que Yahir quedara en sexto lugar y lanzaron fuertes mensajes como “Yahir, ya regrésate a TV Azteca”, “Yahir, no importa la gatada que te hicieron, tú ya ganaste, como en ‘La Academia’, seguirás con tus giras y conciertos, tú eres grande, siempre serás ganador”, “injusticia, Yahir debió ser el primer lugar”.

“Qué decepción de programa”,” Cámbienle a ‘La granja VIP’”, “Jajaja, nadie les cree la salida de Yahir, pero bueno, Sonora bien representado”, “es de no creerse”, “‘LCDLFM’ sacaste a la razón por la que te veíamos”, “no lo puedo creer, qué coraje tengo” y “el notario público, licenciado Gustavo Fernández Suari no sirve de nada”, fueron otros escritos que sumaron los fans del músico.

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En tanto, su familia abrazó la noticia y aceptó la salida del originario de Hermosillo.