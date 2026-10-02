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‘Turbulence’ CIERRA CAPÍTULO con ‘Burrita Burrona’, le paga monetización y le pide “ya no se echen mentiras”

En los juzgados terminó la relación de ‘Turbulence’ y ‘Burrita Burrona’ y ya le dejó su “finiquito” para que pase a cobrarlo.

Octubre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Turbulence Queen’ ya le dejó su “finiquito” a la ‘Burrita Burrona’ en los juzgados para concluir con su relación laboral y de amistad.

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“Hoy espero que si él ve estas notas sepa que de mi parte jamás quise hacerle daño”.

Luego de nueve meses de pleitos, llantos, dimes y diretes, Erick Alejandro Martínez, ampliamente conocido por su personaje de ‘Turbulence Queen’ acudió al Juzgado de Menor Cuantía del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en Monterrey, para concluir con sus “responsabilidades” con Héctor Iván Guzmán, ’Momo’.

Y es que ‘Turbulence Queen’ cerró el último capítulo de su relación laboral y de amistad con quien diera vida a la irremplazable ‘Burrita Burrona’.

Acompañado por su abogada, Martínez ratificó un escrito en el que consignó a Guzmán el pago que éste se había negado a recibir y que ya fue aceptado ante un juez. Por lo que ‘Momo’ puede cobrar 96 mil pesos en el juzgado.

TE RECOMENDAMOS: ¿Momo Guzmán cometió un delito por usar Burrita Burrona o sí es dueño del personaje? Esto dice el IMPI

A su salida de los tribunales, Erick, quien da vida a ‘Turbulence Queen’ explicó que “en realidad la confusión que había es que Iván Guzmán… quería pedir una cantidad que él quería y en realidad lo justo era darle el porcentaje que él ganaba estando en mi canal”, manifestó el creador de contenido.

Al tiempo, reveló que ‘Momo’ y él no eran “socios ni nada” porque “no teníamos ni siquiera un contrato firmado. No había algo firmado que avalara el porcentaje que yo le tenía que dar”, indicó.

Sin embargo, según sus dichos “acepté lo que ya teníamos como trato desde el momento uno que empezamos a colaborar, entonces lo que se hizo fue hacer un desglose de lo que habían monetizado sus videos con el porcentaje que él tenía en el lapso en el que ya no estuvo con nosotros”.

Pese a que Héctor Iván Guzmán le habría pedido llorando que le devolviera el personaje de ‘Burrita Burrona’ y que arreglaran sus diferencias, ‘Turbulence’ fue determinante y ahora le pone fin a su vínculo.

“Hoy espero que si él ve estas notas sepa que de mi parte jamás quise hacerle daño, lo único que quise es que ganara lo justo en cuestión del canal y que le pido por favor ya no se echen mentiras”, dijo Martínez.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Turbulence acusa a Momo de traición: “Como amistad me hizo mucho daño”

Finalmente, expresó su molestia por las declaraciones de ‘Momo’ en donde dijo que “yo gané 2 millones y medio de pesos, cuando en realidad hay una logística”. Y pidió que ya no se le haga ver “como esa persona que no paga”, concluyó.

Turbulence Queen Burrita Burrona
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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