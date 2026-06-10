Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Papá de Pablo Lyle está “MUY GRAVE” tras sufrir un trágico accidente y su familia espera “lo peor”

Mientras el actor está preso, en su familia se vive otro drama.

Junio 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pablo-Lyle.jpg

La familia del actor Pablo Lyle estaría enfrentando otro drama ante la supuesta frágil salud de su padre.

Instagram

“Tuvo una caída muy fuerte y está en un estado muy mal, muy grave, están esperando lo peor”.

La noticia es devastadora: Pablo Lyle podría no volver a ver con vida a su padre. Y es que el señor sufrió un terrible accidente por el que la familia del actor, que está preso en Miami desde 2022, espera “lo peor”.

De acuerdo a la periodista Inés Moreno, “desde hace dos años, el papá de Pablo padece Alhzeimer y, entonces, la familia no tuvo más remedio que enviarlo a un centro de cuidados”, relató.

Sin embargo, en estos días “tuvo una caída muy fuerte y está en un estado muy mal, muy grave, están esperando lo peor, pero la tristeza más grande es que pudiese no alcanzar su hijo a ver con vida a su papá”, expuso.

TE RECOMENDAMOS: Pablo Lyle SALDRÍA DE PRISIÓN este 2026, así lo dice Juan Osorio: “seré el primero en trabajar con él”

Moreno no abundó sobre el presunto accidente del señor Lyle, sin embargo, dijo que la hermana del actor de televisión, Silvia, se trasladó de emergencia a Mazatlán para poder auxiliar a su padre.

“Su hermana, que vive en Miami (…) regresó a Mazatlán a estar al cuidado de su papá en estos momentos que se encuentra tan mal, pero la familia está esperando lo peor (…) Es probable que (Pablo) no vuelva a ver a su papá”, dijo.
Historias, novedades y secretos de la gran fiesta del fútbol

Todo lo que necesitas saber del evento que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos

memoochoa--.jpg
Famosos
México anuncia a sus 26 seleccionados con emotivo video: sí, Memo Ochoa jugará su sexta copa
El video incluye imágenes del terremoto del 85 y de los goles más épicos de México
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
40 años de México 86: ¿Los boletos eran igual de caros que ahora para ver a la Selección Nacional?
Mayo 28, 2026
Famosos
¿Por qué ‘revivió’ Chespirito y por qué critican su acento en el video de la Selección Nacional?
Mayo 31, 2026
Famosos
¿Quién es la nueva Chiquitibum? Una influencer ocuparía el lugar de Mar Castro
Abril 09, 2026
Viral
Sorteo de la gran fiesta del fútbol: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?
Diciembre 05, 2025
perro-bermudez-mundial.jpg
Famosos
Enrique ‘El Perro’ Bermúdez regresó del retiro y está listo para la gran fiesta del fútbol
Diciembre 02, 2025
 · 
Edson Vázquez
mudial de fubtol vix.jpg
Famosos
¿Dónde y cómo se podrán ver en México los 104 partidos de la justa mundialista 2026?
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
seleccion mexicana el equipo tricolor (1).jpg
Famosos
“El equipo tricolor”, la canción del Mundial 86 que engañó a la afición con voces falsas de los seleccionados
Abril 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
alberto estrella mexico 86.jpg
Famosos
40 años de México 86: Así luce la bailarina que acompañó a Alberto Estrella en la legendaria inauguración
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Pablo Lyle saldría de prisión para ver a su papá?

La periodista de espectáculos también especuló sobre la probabilidad de que las autoridades americanas le concedan al protagonista de ‘Mi adorable maldición’ “un permiso” especial para que pueda viajar a México, particularmente porque “pudiera ser que a finales de año”, Lyle “quedara libre”.

“Yo no sé si en Estados Unidos esté este tema de que por gravedad de uno de tus padres te den chance de salir o algo”, sentenció.

¿Cuánto le falta a Pablo para salir de la cárcel?

Fue en febrero de 2023, cuando el histrión fue condenado a 5 años de prisión, más de 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por la muerte de Juan Ricardo Hernández.

El hombre perdió la vida en 2019 a causa de un traumatismo provocado por un golpe que Pablo le propinó tras una discusión en Miami.

El 4 de julio de 2025, el actor fue trasladado a la Everglades Correctional Institution, una prisión estatal “de menor seguridad”, en Miami. Se sabe que allí tiene “menos restricciones”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Pablo Lyle otra vez en problemas: Al salir de la cárcel tendría que pagar 90 millones por demanda

El traslado de Pablo significaría que “le quedan 6 meses o un año máximo” para salir de prisión, ya que estos cambios se aplican a reclusos que están por cumplir su sentencia, explicó un abogado criminalista.

Finalmente, en agosto de 2024, Ana Araujo, exesposa de Lyle, reveló a ‘Sale el Sol’ que, si todo salía bien, Pablo podría quedar en libertad “en diciembre de 2026” por “buen comportamiento”.

Pablo Lyle padre
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pascacio-Lopez.jpg
Famosos
ENCARCELAN a Pascacio ’N’; lo trasladan a Puente Grande por vi0la4ción agravada contra la actriz Sarah Nichols
Junio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Charly-Lopez.jpg
Famosos
Charly López no es amigo de Paty Manterola y la compara con Pilar Montenegro: “no tiene UN SOLO ÉXITO”
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-Alejandra.jpg
Famosos
Pepillo Origel destapa que Silvia Pinal LE HEREDÓ el cuadro de Diego Rivera y tiene un video como prueba
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Así fue el TÓRRIDO AMORÍO que protagonizaron Maribel Guardia y Rafael Inclán: “de película”
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Talay-Riley.jpg
Hollywood
Apuñ4lan hasta LA MUERTE al compositor de éxitos de Dua Lipa y Britney Spears en el jardín de su casa
Talay Riley fue hallado en el jardín de su casa de Londres y con heridas fatales.
Junio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aaron-Mercury.jpg
Famosos
Aarón Mercury choca y DESTROZA su camioneta de lujo; iba “rápido” y se impactó contra una barda
Hace apenas unos meses presumió su reciente adquisición y ahora agradece que el incidente no pasó a mayores.
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde.jpg
Famosos
Sonó ‘Bombón Asesino’ en lugar del himno de Argentina y le recuerdan a Ninel Conde sus ‘ERRORES’
En un partido sonó la canción que hizo famosa Ninel y de inmediato le recordaron el ‘tsunami’ y ‘el viejo oriente’, sus ‘errores’ más virales.
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nieta-Paquita.jpg
Famosos
¿Dónde está Kelly Ariadne? Exmanager de Paquita la del Barrio confiesa gran preocupación y SOSPECHAN de la clínica
La nieta de Paquita estaba internada en un centro de rehabilitación del que se habría escapado sin sus pertenencias y descalza.
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez