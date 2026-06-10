Papá de Pablo Lyle está “MUY GRAVE” tras sufrir un trágico accidente y su familia espera “lo peor”

“Tuvo una caída muy fuerte y está en un estado muy mal, muy grave, están esperando lo peor”.

La noticia es devastadora: Pablo Lyle podría no volver a ver con vida a su padre. Y es que el señor sufrió un terrible accidente por el que la familia del actor, que está preso en Miami desde 2022, espera “lo peor”.

De acuerdo a la periodista Inés Moreno, “desde hace dos años, el papá de Pablo padece Alhzeimer y, entonces, la familia no tuvo más remedio que enviarlo a un centro de cuidados”, relató.

Sin embargo, en estos días “tuvo una caída muy fuerte y está en un estado muy mal, muy grave, están esperando lo peor, pero la tristeza más grande es que pudiese no alcanzar su hijo a ver con vida a su papá”, expuso.

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Moreno no abundó sobre el presunto accidente del señor Lyle, sin embargo, dijo que la hermana del actor de televisión, Silvia, se trasladó de emergencia a Mazatlán para poder auxiliar a su padre.

“Su hermana, que vive en Miami (…) regresó a Mazatlán a estar al cuidado de su papá en estos momentos que se encuentra tan mal, pero la familia está esperando lo peor (…) Es probable que (Pablo) no vuelva a ver a su papá”, dijo.

¿Pablo Lyle saldría de prisión para ver a su papá?

La periodista de espectáculos también especuló sobre la probabilidad de que las autoridades americanas le concedan al protagonista de ‘Mi adorable maldición’ “un permiso” especial para que pueda viajar a México, particularmente porque “pudiera ser que a finales de año”, Lyle “quedara libre”.

“Yo no sé si en Estados Unidos esté este tema de que por gravedad de uno de tus padres te den chance de salir o algo”, sentenció.

¿Cuánto le falta a Pablo para salir de la cárcel?

Fue en febrero de 2023, cuando el histrión fue condenado a 5 años de prisión, más de 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por la muerte de Juan Ricardo Hernández.

El hombre perdió la vida en 2019 a causa de un traumatismo provocado por un golpe que Pablo le propinó tras una discusión en Miami.

El 4 de julio de 2025, el actor fue trasladado a la Everglades Correctional Institution, una prisión estatal “de menor seguridad”, en Miami. Se sabe que allí tiene “menos restricciones”.

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El traslado de Pablo significaría que “le quedan 6 meses o un año máximo” para salir de prisión, ya que estos cambios se aplican a reclusos que están por cumplir su sentencia, explicó un abogado criminalista.

Finalmente, en agosto de 2024, Ana Araujo, exesposa de Lyle, reveló a ‘Sale el Sol’ que, si todo salía bien, Pablo podría quedar en libertad “en diciembre de 2026” por “buen comportamiento”.