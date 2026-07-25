Briggitte Bozzo y Gala Montes están peleadas pero se verán de frente en Televisa

La de Briggitte Bozzo y Gala Montes ha sido una relación de amor-odio. De amigas y rivales. Son pues un oximorón: se quieren porque se odian y viceversa.

Ambas fueron participantes de La Casa de los Famosos hace dos años y parecía que habían establecido una amistad verdadera. Ahora se sabe que no.

El capítulo más reciente entre ellas comenzó por culpa de Laura Styling, quien estaba contratado por Flor Vigna para vestirla en La Casa de los Famosos México. Sin embargo, Laura apareció en un video despotricando contra la afición mexicana con insultos que generaron una funa que terminó con su despido.

De manera paralela, Briggitte Bozzo recordó que ella tuvo una mala experiencia con ella y se deslindó totalmente de ella. Gala Montes apareció en escena para llamar “mala amiga” a Bozzo ya que, asegura, fue una colaboradora muy cercana con Lau.

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Lo que comenzó como una polémica con una stylist terminó enfrentando nuevamente a Gala Montes y Briggitte Bozzo. pic.twitter.com/oWAg9E95Zr — Programa Hoy (@programa_hoy) July 24, 2026

A partir de ese momento, el cruce de acusaciones entre Montes y Bozzo ha sido interminable:



Bozzo respondió que la mala amiga fue Gala porque habló mal de Lau a pesar de que también la vistió en La Casa de los Famosos

Gala rechazó que tuviera relación alguna con Lau y recordó que su única experiencia con ella fue unas botas que no servían.

Bozzo reclamó a Gala que solamente hablaba de ella para colgarse de su fama.

Montes le dijo que gracias a ella comía.

Bozzo negó que alguna vez hubiera sido amiga de Gala.

Montes publicó un video donde recordó las varias veces que la defendió dentro de La Casa de los Famosos.

¿Dónde se encontrarán Briggitte y Gala?

En medio de este pleito interminable, las dos famosos se tendrán que ver las caras el domingo durante el estreno de la nueva edición del reality show de TelevisaUnivison.

Como cada año, la producción prepara una fiesta previa a la apertura de la casa y la entrada de los famosos.

En esa celebración, Cry y Paola Suárez serán los anfitriones... y Gala y Bozzo son invitadas ya confirmadas y anunciadas en las redes sociales del reality.

Kunno, Lizbeth Rodríguez, Cellegrini, Arana Lemus, Erika Buenfil y muchos otras influencers y actores están invitados a la fiesta por lo que ahora la expectativa es saber si se saludarán en algún momento Gala y Briggitte.