“Pablo Lyle saldrá de la cárcel y hará telenovela con productor de Televisa": Mhoni Vidente

Mhoni descubrió quién le está haciendo brujería

Noviembre 20, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente pablo lyle.jpg

Mhoni Vidente y Pablo Lyle

Pablo Lyle no es mala persona. Lo dice Mhoni Vidente que lo conoció hace algunos años y lo ve también en las cartas que le salen en el tarot.

Lyle actualmente está en la cárcel, sentenciado por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre con el que tuvo un incidente de tránsito en Miami, en 2019.
El actor estaba en un pico de su carrera, pues había sido el protagonista de Mirreyes contra Godínez, película que tuvo tal éxito que ha generado otras dos secuelas.
Precisamente cuando gozaba de la popularidad de la primera y se preparaba para la segunda, Lyle estaba de viaje en Miami cuando tuvo un arranque de ira.
El actor se bajó de su auto, igual que Juan Ricardo. Se encararon y Lyle lo golpeó tan fuerte que el hombre cayó, se golpeó en la cabeza y murió.
El delito por el que se sentenció a Lyle fue homicidio involuntario y fue condenado a cinco años de cárcel, a partir del final de su juicio en 2023.

¿Qué predice Mhoni Vidente sobre Pablo Lyle?

Sin embargo, Mhoni Vidente ve en el tarot un futuro luminoso para Pablo Lyle.

“Lamentablemente un minuto de enojo te puede cambiar la vida; pero ya va a salir de la cárcel y va estar haciendo novela con Juan Osorio”

La tarotista descubrió también que su mala racha comenzó por un evento metafísico ordenado por “una mala mujer”., Lyle, dice Mhoni, es buena persona pero está influido en su vida por una brujería. ¿Y quién se la hizo?

“A él le hicieron una una mala brujería; y fue esa mujer con la que hizo aquella película en la que debutó. De ahí le vino todo el mugrero al pobre Pablo”.

Pablo Lyle Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
