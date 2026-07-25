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Adrián Di Monte recuerda que a La Casa de los Famosos México entró “protegido por todos mis amuletos”

El actor recuerda el reto que vivió hace un año.

Julio 25, 2026 • 
Grisel Vaca, Nayib Canaán, Edson Vázquez
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Adrián Di Monte

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Aunque el aislamiento previo transcurrió con tranquilidad, Adrián Di Monte reconoce que, emocionalmente, fueron días intensos. El actor pasó por los chequeos médicos y la evaluación psicológica antes de ser trasladado al hotel donde permaneció completamente separado del resto de los participantes de La Casa de los Famosos México en 2025.

“Te llevan a un hotel y ahí estás recluido; no tienes contacto con los otros participantes. Sólo puedes salir para ir al gimnasio o para ver el sol. Tienes todas las comodidades y la comida es increíble”.

Las despedidas familiares fueron inevitables. “Lloré con mi esposa, con mi papá, mi mamá y mi hermana. Tuve una llamada con todas las mujeres de mi familia”. Consciente de que enfrentaría una experiencia desconocida, decidió entrar acompañado de los objetos que le daban tranquilidad. “Puedes llevar un amuleto de la suerte, collar o pulsera. Yo llevé todas mis gangarrias de amuletos y protectores”.

Para Adrián, las entrevistas con el equipo médico y psicológico tienen una razón muy clara. “Buscan determinar que estés en plenas facultades”.

Adrián fue el segundo eliminado de la tercera temporada.

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026?

Adrián Di Monte fue parte de la tercera temporada. Pero la cuarta temporada comienza este 26 de julio por las estrellas y ViX.

Entre las novedades de esta cuarta entrega es que Latinoamérica podrá votar por sus habitantes favoritos, ya que antes estaba limitado a México.

Adrián Di Monte La Casa de los Famosos México
Grisel Vaca
Nayib Canaán
Edson Vázquez
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