Pablo Lyle SALDRÍA DE PRISIÓN este 2026, así lo dice Juan Osorio: “seré el primero en trabajar con él”

“Yo creo que va a venir y va a dar una gran sorpresa”.

Pablo Lyle lleva casi cuatro años en la cárcel, por lo que la posibilidad de que sea liberado antes de cumplir su condena resuena. Y es que desde hace varios meses circulan versiones que apuntan a que, debido a su buena conducta, las autoridades estadounidenses podrían contemplar dejarlo en libertad anticipadamente.

Pese a que esta versión no esta confirmada, es el productor Juan Osorio quien volvió a poner el tema sobre la mesa.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Osorio adelantó que Lyle podría estar libre este mismo 2026.

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“Yo espero que este año esté en libertad. Se ha cuidado mucho, yo creo que va a venir y va a dar una gran sorpresa”, dijo en declaraciones para el canal de YouTube del reportero Eden Dorantes.

Juan abundó que, después de una situación tan compleja, Pablo ha madurado, y reiteró que desea ayudarlo a recuperar su carrera profesional.

“Este tipo de experiencias amargas te hacen madurar y regresas con mucha energía. Yo creo que seré el prime productor que trabaje con él”, compartió.

El histrión lleva 5 años tras las rejas y ocho de prisión domiciliaria, además de 100 horas de servicio comunitario por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano con quien tuvo un altercado vial y que murió tras recibir un puñetazo de Lyle.

Pablo fue sentenciado el 3 de febrero de 2023 y se estima que, cumpliendo el 85% de su condena podría salir libre entre finales de 2026 y septiembre de 2027.

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Cabe recordar que esta no es la primera vez que el productor habla del tema de Lyle. Con antelación se refirió a él como un “hermano”.