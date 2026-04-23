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Pablo Lyle SALDRÍA DE PRISIÓN este 2026, así lo dice Juan Osorio: “seré el primero en trabajar con él”

El actor cumple una condena de 5 años en Miami, por el homicidio involuntario de un hombre cubano.

Abril 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El productor Juan Osorio asegura que Pablo Lyle saldrá de la cárcel este año.

Instagram/Getty Images

“Yo creo que va a venir y va a dar una gran sorpresa”.

Pablo Lyle lleva casi cuatro años en la cárcel, por lo que la posibilidad de que sea liberado antes de cumplir su condena resuena. Y es que desde hace varios meses circulan versiones que apuntan a que, debido a su buena conducta, las autoridades estadounidenses podrían contemplar dejarlo en libertad anticipadamente.

Pese a que esta versión no esta confirmada, es el productor Juan Osorio quien volvió a poner el tema sobre la mesa.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Osorio adelantó que Lyle podría estar libre este mismo 2026.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué es de la vida de Ana Araujo, la exesposa de Pablo Lyle? El VIDEO que muestra a qué se dedica

“Yo espero que este año esté en libertad. Se ha cuidado mucho, yo creo que va a venir y va a dar una gran sorpresa”, dijo en declaraciones para el canal de YouTube del reportero Eden Dorantes.

Juan abundó que, después de una situación tan compleja, Pablo ha madurado, y reiteró que desea ayudarlo a recuperar su carrera profesional.

“Este tipo de experiencias amargas te hacen madurar y regresas con mucha energía. Yo creo que seré el prime productor que trabaje con él”, compartió.

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El histrión lleva 5 años tras las rejas y ocho de prisión domiciliaria, además de 100 horas de servicio comunitario por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano con quien tuvo un altercado vial y que murió tras recibir un puñetazo de Lyle.

Pablo fue sentenciado el 3 de febrero de 2023 y se estima que, cumpliendo el 85% de su condena podría salir libre entre finales de 2026 y septiembre de 2027.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de prisión? La desgarradora reacción de su hijo al escuchar la fecha

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el productor habla del tema de Lyle. Con antelación se refirió a él como un “hermano”.

Pablo Lyle juicio de Pablo Lyle juan osorio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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