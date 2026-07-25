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Nicola Porcella, la gran sorpresa de La Casa de los Famosos: Él solo iba una semana y conquistó a México

Nicola Porcella terminó convirtiéndose en uno de los habitantes más queridos del reality.

Julio 25, 2026 • 
Edson Vázquez, Nayib Canaán, Grisel Vaca
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Nicola Porcella

Nadie imaginaba que Nicola Porcella terminaría convirtiéndose en uno de los habitantes más queridos y exitosos de La casa de los famosos México. Lo más sorprendente es que él tampoco lo imaginó.

El actor y conductor peruano entró convencido de que su estancia sería muy corta. “Tuve muchos nervios porque no conocía a nadie y siempre sentí que iba para una semana. Lo tomé como chamba, tranquilo; la verdad no me costó tanto, dormí mucho”, recuerda. Nicola fue el segundo lugar, solo detrás de la ganadora Wendy Guevara, en la primera temporada.

Las últimas llamadas con su familia fueron un impulso para enfrentar lo desconocido. “No recuerdo mucho, pero seguro fueron de mucho apoyo, con mi madre, mi hermano y mi hijo, que me apoyaron no sólo en el inicio, sino durante todo el programa y hasta el día de hoy en todo lo que hago”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Como estaba convencido de que abandonaría el reality muy pronto, ni siquiera preparó un gran equipaje.

“La realidad es que no me restringieron nada porque llevaba una maletita pequeña, justo porque pensé que saldría pronto”, confiesa entre risas.

Lo único que pidió a la producción fue que respetaran el tratamiento médico que seguía desde antes del programa. “Como soy medicado, tomo antidepresivos y ansiolíticos y fue lo único que, por prescripción de mi psiquiatra, tenía que seguir tomando”.

Hasta el vestuario lo planeó para unos cuantos días. “Mi stylist, Kike Hernández, me hizo los primeros tres cambios porque no creí que fueran más; ya después comenzó a mandarme ropa para todo el tiempo que estuve adentro”. Las horas previas al ingreso estuvieron marcadas por la ansiedad propia de quien está a punto de vivir algo completamente nuevo. “Ya quieres que empiece; además era la primera Casa después de tantos años, un reality de encierro”, recuerda.

Nicola ahora trabaja en “Hoy”, “Guerreros” y ha hecho telenovelas.

nicola porcella La Casa de los Famosos México
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