Betty, La Fea, vuelve con nueva temporada y advierte: “Ahora sí el equipo está completo”

“Todavía hay mucha tela por cortar”, advirtió Beatriz Pinzón Solano, personaje que cautivó al mundo desde hace 27 años con la telenovela de Fernando Gaitán “Yo soy Betty, La Fea”, que ahora vuelve a la pantalla con una tercera temporada en Prime Video.

Se trata de la tercera temporada de la serie titulada “Betty la fea: la historia continúa”, que regresó a los personajes favoritos del mundo, con nuevas historias.

Ahora Betty es mamá y Ecomoda sigue siendo su hogar. En el adelanto publicado por Prime Video, Betty La Fea, personificada por Ana María Orozco, dijo: “Ahora sí el equipo está completo”, lo que abre la puerta al regreso de viejos compañeros.

Y es que la exitosa telenovela producida por RCN, se transmitió originalmente entre 1999 y 2001. Varios actores ya murieron, y otros faltaron de incorporarse en las dos temporadas anteriores.

Ahora, falta esperar para ver esta tercera entrega y todas las sorpresas que traerá. Incluso adelanta que volverá alguien que debió quedarse en el pasado... Todavía no hay fecha confirmada para el estreno.