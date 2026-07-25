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Paul Stanley recuerda que las horas previas a entrar a La Casa de los Famosos México “son cardíacas, con mucha incertidumbre”

“Si estaba nervioso y con miedo porque no sabía en lo que me estaba metiendo”...

Julio 25, 2026 • 
Grisel Vaca, Edson Vázquez, Nayib Canaán
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Paul Stanley

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Permaneció aislado cerca de cuatro días en un hotel, donde todavía podía usar el celular y ver televisión, pero sin posibilidad de salir. “El último día checan tu maleta y te quitan todo lo que no puedes llevar”, recuerda.

La despedida con su esposa fue uno de los momentos más emotivos de todo el proceso. Como no podía ingresar al hotel, encontró una manera muy particular de decirle adiós.

“Ella fue a verme por la ventana del hotel. Fue con los perros y desde arriba nos mandábamos mucho cariño”.

La revisión del equipaje fue exhaustiva. “Me quitaron lápices, libros, cualquier artículo punzocortante, la lima del cortaúñas, las máquinas de rasurar y las medicinas; si eres medicado, la producción lleva el control”, explica.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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También aprendió que no cualquiera puede hacerle llegar objetos durante el reality. “Tu familia no puede meter cosas que crea que necesitas; ya estando adentro tú tienes que pedirlas y, si te mandan algo que no solicitaste, no permiten el acceso”.

En cuanto al vestuario, prefirió irse por lo sencillo. “Como no puedes meter marcas, me llevé cosas súper básicas; incluso les quitaba las etiquetas a los tenis”. Las últimas horas antes de entrar siguen muy presentes en su memoria. “Fueron cardíacas, con mucha incertidumbre. Si estaba nervioso y con miedo porque no sabía en lo que me estaba metiendo”.

¿Cuántas semanas duró Paul Stanley en la Casa?

El conductor de Hoy duro un total de 5 semanas en La Casa de los Famosos México. Paul Stanley permaneció 36 días en la primera temporada del reality show, la que ganó Wendy Guevara.

“Es bien difícil estar encerrado, en serio (…) Hubo un día que llevábamos dos días encerrados, salimos a la luz del sol como 20 minutos y nos metían, me entró mucha ansiedad”, comentó en aquella ocasión.

Paul Stanley La Casa de los Famosos México
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