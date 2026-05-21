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Paco de la O da la cara POR PRIMERA VEZ ante acusaciones de golpes y agresiones: “Yo no soy ese monstruo”

Se disculpó y confesó que vive una severa crisis económica donde no tiene ni para comer.

Mayo 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Paco de la O dio la cara ante acusaciones de violencia de género.

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“Yo ofrezco una disculpa porque yo nunca pensé, ni siquiera imaginé que iba a tener estas repercusiones”.

A cuatro meses de las serias acusaciones de violencia de género que pesan en contra del actor Paco de la O, ya decidió romper el silencio. El explicar cómo se encuentra, inicialmente dijo estar “profundamente confundido”.

Al tiempo, destapó que vive un grave momento de crisis económica por la falta de empleo.

“No tengo que comer, se me ha difamado de una manera espantosa sin pruebas”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: Gaby Platas destapa agresiones de Paco de la O: “Me llegó a golpear, PATEAR, AMENAZAR, ahorcar”

Y es que en 2021, su expareja Gaby Platas, dijo en una charla con Mara Patricia Castañeda que en su matrimonio con el también conductor vivió momentos de terrible violencia, por lo que puso punto final a su unión entre el miedo de perder la vida.

Además, en enero de 2026, otra de sus excompañeras, Malu Carreras, aseveró que junto a de la O sufrió violencia de género durante su relación, por ello presentó una denuncia ante las autoridades y pidió medidas de protección.

Tras meses de guardar silencio y junto a una nueva pareja, el protagonista de ‘La última jugada’, habló en el programa ‘Transformalia’. Recordó que luego de una denuncia en su contra por presuntamente ejercer violencia de género, lo expulsaron de Bellas Artes y le frenaron proyectos de una puesta en escena.

De la O narró que a lo largo de su vida ha estado “relacionado con mujeres que también tienen ped*s, que se intentan suicidar, que han estado en una vida dura, de la vida galante” y aseguró que las ha intentado auxiliar.

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“O sea, yo he estado en ese medio tratando de ayudar, tratando de servir, tratando de estar, pero de eso a que a que diga que yo soy un violento como lo que están manejando, que yo le pego a las personas en la panza, que las pateo, que violento (...) cuando yo puse un departamento para esta persona, hace siete años, puse el departamento, lo compré todo, absolutamente todo para ella. Ahora me diga que hace cuatro años yo estaba haciendo temas psicológicos en su contra”, cuestionó Paco.

Y agregó que “me parece absurdo. Y no solamente para mí, sino para todos los hombres que nos ven. Ya basta, de verdad, aunque sea una frase muy usada. Ya basta, nos están jodien*o. Nuestro entorno se está jodien*o”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Malu Carreras habla de Paco de la O y da detalles de su demanda de violencia: “No me AHORCÓ”

Finalmente, Paco negó todas las acusaciones en su contra y expresó que las tres exparejas que lo señalan están equivocadas e incluso sugirió que hay una campaña de difamación.

“Yo sí quiero ofrecer una disculpa muy profunda, muy profunda, a todas las personas que les fallé con todo esto que sucedió. A mi plantilla de la ANDA, a mis amigos de Bellas Artes, a toda la chamba que perdí. Yo ofrezco una disculpa porque yo nunca pensé, ni siquiera imaginé que iba a tener estas repercusiones. Una entrevista que dieron o una demanda que se dio en Facebook. Nunca lo pensé… Una disculpa a mi familia, a mi hija, una disculpa a mi madre, una disculpa a mis hermanos, una disculpa a ti, a todos los que me ven que piensan que yo soy esto. Una gran disculpa, créanmelo, yo no soy esto. Yo no soy ese monstruo, no lo soy”.

Paco de la O violencia de género agresiones No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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