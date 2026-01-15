Paco de la O abre la herida sobre su divorcio con Gaby Platas marcado por INFIDELIDAD y agresiones

“Ya estaba yo separado, quien estaba en una relación era Gaby”.

El matrimonio entre Paco de la O y Gaby Platas duró una década, sin embargo, su divorcio se concretó hasta 2018. A ocho años de su mediática separación, el actor ofreció nuevas declaraciones contando episodios de infidelidad y agresiones que finiquitaron su relación.

De la O dio una entrevista al programa ‘El Minuto que cambió mi destino’ y ahí desveló que Platas mantuvo una relación paralela durante los inicios de su noviazgo.

El actor de ‘La Vida en el Espejo’ narró cómo inició su romance con Gaby, mismo que se dio cuando ambos trabajaban en la puesta teatral ‘Los 39 Escalones’. La relación comenzó con habladurías en el medio del espectáculo, pues él estaba recién separado y ella mantenía una relación formal con el conductor Alfonso Vera.

“Y no fui infiel. Cuando estábamos en ‘Los 39 Escalones’ ya estaba yo separado, quien estaba en una relación era Gaby, con Poncho”, dijo Paco en la charla.

La actriz y el conductor de radio y televisión estaban casados en ese momento, lo que avivó la polémica y la persecución de la prensa.

A pesar de las dificultades, Paco y Gaby continuaron con su relación y posteriormente se casaron. El matrimonio duró una década hasta su separación definitiva en abril de 2018.

Recientemente, la integrante de ‘Me Caigo de Risa’ habló sobre su divorcio y describió el ambiente en su hogar como tóxico. Además mencionó episodios de violencia, consumo de drogas y engaños.

“Es importante darte cuenta que ninguna mujer merece vivir en un entorno como ese y no caer en acostumbrarse. De repente uno se acostumbra a lo malo. No te das cuenta hasta que las cosas se vuelven de verdad muy malas y hay como una vocecita que te dice: ‘Esto no está bien, no es normal, no es lo que te mereces’. Para mí, sí fue una gran decisión ya no estar ahí”, dijo Gaby a la periodista Mara Patricia Castañeda.

A pregunta expresa sobre las afirmaciones de Platas, de la O reconoció que sí existió infidelidad, aunque precisó que ese no fue el motivo por el que terminó su vínculo. Sostuvo que “los motivos fueron otros”, aunque no detalló cuáles.

Tras la ruptura, la actriz ha evitado pronunciarse sobre los dichos de su exesposo, aunque en redes sociales usuarios han interpretado un mensaje como una respuesta. El texto hacía referencia al amor propio y la importancia de buscar un entorno más saludable.

