Suscríbete
Famosos

Paco de la O abre la herida sobre su divorcio con Gaby Platas marcado por INFIDELIDAD y agresiones

El actor narró cómo surgió la relación y qué determinó el truene definitivo tras una década juntos.

Enero 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Paco-de-la-O.jpg

El actor Paco de la O recordó cómo fue su matrimonio y divorcio con Gaby Platas.

YouTube

“Ya estaba yo separado, quien estaba en una relación era Gaby”.

El matrimonio entre Paco de la O y Gaby Platas duró una década, sin embargo, su divorcio se concretó hasta 2018. A ocho años de su mediática separación, el actor ofreció nuevas declaraciones contando episodios de infidelidad y agresiones que finiquitaron su relación.

De la O dio una entrevista al programa ‘El Minuto que cambió mi destino’ y ahí desveló que Platas mantuvo una relación paralela durante los inicios de su noviazgo.

El actor de ‘La Vida en el Espejo’ narró cómo inició su romance con Gaby, mismo que se dio cuando ambos trabajaban en la puesta teatral ‘Los 39 Escalones’. La relación comenzó con habladurías en el medio del espectáculo, pues él estaba recién separado y ella mantenía una relación formal con el conductor Alfonso Vera.

LEE TAMBIÉN: Ari Telch da emotiva y triste despedida a su madre

“Y no fui infiel. Cuando estábamos en ‘Los 39 Escalones’ ya estaba yo separado, quien estaba en una relación era Gaby, con Poncho”, dijo Paco en la charla.

La actriz y el conductor de radio y televisión estaban casados en ese momento, lo que avivó la polémica y la persecución de la prensa.

A pesar de las dificultades, Paco y Gaby continuaron con su relación y posteriormente se casaron. El matrimonio duró una década hasta su separación definitiva en abril de 2018.

Recientemente, la integrante de ‘Me Caigo de Risa’ habló sobre su divorcio y describió el ambiente en su hogar como tóxico. Además mencionó episodios de violencia, consumo de drogas y engaños.

“Es importante darte cuenta que ninguna mujer merece vivir en un entorno como ese y no caer en acostumbrarse. De repente uno se acostumbra a lo malo. No te das cuenta hasta que las cosas se vuelven de verdad muy malas y hay como una vocecita que te dice: ‘Esto no está bien, no es normal, no es lo que te mereces’. Para mí, sí fue una gran decisión ya no estar ahí”, dijo Gaby a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

TE RECOMENDAMOS: Julio Iglesias reaparece tras denuncias de AGRESIÓN SEXUAL en su contra y ya prepara su defensa

A pregunta expresa sobre las afirmaciones de Platas, de la O reconoció que sí existió infidelidad, aunque precisó que ese no fue el motivo por el que terminó su vínculo. Sostuvo que “los motivos fueron otros”, aunque no detalló cuáles.

Tras la ruptura, la actriz ha evitado pronunciarse sobre los dichos de su exesposo, aunque en redes sociales usuarios han interpretado un mensaje como una respuesta. El texto hacía referencia al amor propio y la importancia de buscar un entorno más saludable.

Paco de la O Gaby Platas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aldo y jc chavez.jpg
Famosos
Recién rehabilitado, hijo de JC Chávez le enseña a Aldo de Nigris cómo noquear a Nicola Porcella
Enero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
veronica castro (1).jpg
Famosos
Verónica Castro se hospitaliza con la esperanza de aliviar sus dolores con novedoso tratamiento
Enero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
mayrin villanueva maribel guardia apostarías por mi.jpg
Famosos
Maribel Guardia y Mayrín Villanueva estarán con sus maridos en un nuevo reality
Enero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
julioiglesias.jpg
Famosos
“Julio Iglesias nos faltó al respeto después de las entrevistas”, recuerda exconductora de Venga la Alegría
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Esposa-muerta-silla-de-ruedas.jpg
Viral
Hombre intenta abordar un avión con el CADÁVER de su esposa en una silla de ruedas
El caso provocó conmoción entre los pasajeros y trabajadores del aeropuerto.
Enero 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cibernético poncho d enigris.jpg
Famosos
El Cibernético le decía “lagartija parada” a Poncho de Nigris y por eso ahora lo reta a una pelea de box
Esta es la historia de la rivalidad entre el luchador y el influencer
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Joan bendek (2).jpg
Famosos
Fue protagonista de telenovelas hasta que tuvo una experiencia cercana con la muerte en 1999
La actriz triunfó primero en Venezuela y luego en México pero se retiró para buscar su camino espiritual
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhonividente bad bunny.jpg
Famosos
Bad Bunny se va a casar este 2026 y Mhoni Vidente predice si será con una mujer o si es boda gay
En el futuro del cantante salen las cartas del Emperador y de las Estrellas
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores