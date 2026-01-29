Paco de la O es demandado por su expareja, Malu Carreras, de VIOLENCIA física y emocional

“Ese día hubo situaciones de violencia física y psicoemocional, por eso acudí a las autoridades para pedir apoyo”.

Hace unos días, el actor Francisco de la O, ofrecía una entrevista en la que reabría la herida que había dejado su relación y divorcio con Gaby Platas. El matrimonio entre la pareja duró una década, sin embargo, su separación se concretó hasta 2018.

De la O ofreció declaraciones contando episodios de infidelidad y agresiones, que fueron las causas por la que se finiquitó el vínculo. Sin titubeos, el histrión de ‘La Vida en el Espejo’ señaló a Gaby como la que había mantenido una relación paralela durante los inicios de su noviazgo.

Por su parte, Platas, habló sobre su divorcio en una charla previa y describió el ambiente en su hogar como tóxico. Además mencionó episodios de violencia, consumo de drogas y engaños.

“Es importante darte cuenta que ninguna mujer merece vivir en un entorno como ese y no caer en acostumbrarse. De repente uno se acostumbra a lo malo. No te das cuenta hasta que las cosas se vuelven de verdad muy malas y hay como una vocecita que te dice: ‘Esto no está bien, no es normal, no es lo que te mereces’. Para mí, sí fue una gran decisión ya no estar ahí”, dijo Gaby a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Nuevas acusaciones de violencia contra Paco de la O

Ahora se suma una nueva acusación hacia el actor, pero de otra de sus exparejas, Malu Carreras, quien no sólo lo denunció públicamente en redes sociales, sino que ya emprendió acciones legales en su contra.

La también actriz publicó un video en sus redes sociales donde manifestó que “el pasado 4 de enero tuve un incidente con una persona, con quien tuve una relación durante siete años, de los cuales vivimos juntos dos años y cuatro meses y de quien me separé hace casi siete meses”.

Y fue enfática al asegurar que “ese día hubo situaciones de violencia física y psicoemocional, por eso acudí a las autoridades para pedir apoyo”.

Aunque sin mencionar el nombre del actor de ‘Hombre tenías que ser’ se refirió al noviazgo que mantuvieron por siete años y que concluyó en 2025.

Malu no sólo narró los hechos violentos que vivió junto a de la O, sino que destapó que recibe ayuda de las autoridades y actualmente hay medidas de protección en su favor; ademas, está en tratamiento psicológico por las secuelas que le dejó la convivencia con Paco.

“Hubo expresiones y conductas que me generaron mucho miedo. Miedo a perder el espacio que habito con mi hijo. Miedo de que se alterara nuestra estabilidad. Y miedo de que la violencia pudiera escalar y derivar en algo mucho más grave (...). La violencia no siempre termina cuando el episodio pasa, a veces se queda en el cuerpo”, finalizó.

Francisco de la O no ha salido a manifestar su postura ante las acusaciones que prevalecen en su contra, sin embargo, se reaviva que es la segunda vez en sus relaciones que se habla de agresiones.

