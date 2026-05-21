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Aumenta el misterio por la salud de Luis Miguel: Raúl de Molina reporta que “ya está mucho mejor”

El programa “El Gordo y la Flaca” habría confirmado mediante una llamada telefónica que el cantante se mantiene en el hospital

Mayo 20, 2026
luis miguel salud (1).jpg

Hay dos versiones opuestas de lo que pasa con Luis Miguel

Instagram / Univision

La salud de Luis Miguel ha generado un debate: algunas versiones periodísticas apuntan a que llevaría un mes hospitalizado mientras que otras niegan siquiera que esté enfermo.

El cantante, como ha sido siempre a lo largo de su vida, se ha mantenido en silencio y rodeado de un círculo cercano que mantiene el hermetismo en torno a lo que sucede con él, no solamente en el tema de su salud, sino casi cualquier otro relacionado con su vida personal.
La noticia de que el Sol de México está en un hospital de Nueva York fue difundida en exclusiva por Univisión a través del programa “El Gordo y la Flaca” la semana pasada.
Según esta versión, el cantante tuvo problemas cardíacos lo suficientemente severos como para que los médicos ordenaran su internamiento en una zona de cuidados especializados.
Martha Figueroa, biógrafa de Luis Miguel, dijo entonces que eso era una falsa noticia.

“Hablé con su mano derecho y me dijo que Luis Miguel está bien”, contó la periodista de espectáculos.

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¿Que se sabe del nuevo reporte de salud de Luis Miguel?

Esta tarde, sin embargo, el programa “El Gordo y la Flaca” publicó otro reporte reafirmando que el cantante sigue en el hospital.

“Ya lo pasaron a una habitación de un piso más arriba; lo que significa que está mejor”, se dijo en el reporte.

Raúl el Gordo de Molina se mostró escéptico: “En Estados Unidos no te retienen en el hospital por cualquier cosa. Tiene que ser algo serio para estar ya dos semanas en el hospital”.

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El reporte se basa, además de “fuentes allegadas al cantante”, de una llamada telefónica al hospital y en la cual la recepcionista habría confirmado que hay una persona con el nombre de Luis Miguel Basteri.

Raúl de Molina notó otro tema importante en este enredo:

“Aquí en Estados Unidos te operan un día y a los dos ya te mandan a casa. Te sacan del hospital porque el seguro no paga o porque es muy caro. ¿Tú sabes cuánto va a costar estas dos semanas en un hospital de Nueva York? ¡400 mil dólares!”, dijo al argumentar a favor de la versión de que Luismi tiene algún padecimiento “serio”.

luis miguel Raúl de Molina
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