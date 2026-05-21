Poncho de Nigris y Cibernético se va a pelear 20 años después de decirse “ardilla” y “marrano”

“20 años molestando ese cara de ardilla”, dijo Cibernético la semana pasada, cuando retó a Poncho de Nigris a pelear en Ring Royal.

Cierto: en 2006, cuando Poncho comenzaba una carrera en las telenovelas y apenas había salido en Big Brother, se atrevió a hablar pestes de Cibernético y criticó su cuerpo.

“Yo no tengo la culpa de que tengas cuerpo de padrote de balneario de Tepetongo, de marrano”, dijo Poncho en el desaparecido programa “Con Todo”, de Televisa.

En esa misma emisión, Cibernético le dijo " cuerpo de perro parado”, “cara de ardilla” e “idiota”, pasando a la historia de la televisión mexicana como uno de los momentos más legendarios del espectáculo.

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¿Qué le dijo Cibernético a Poncho de Nigris?

Ahora, Poncho de Nigris y Cibernético han decidido retomar lo que dejaron pendiente hace 20 años y ya aceptaron de palabra subirse al ring para boxear.

De Nigris, al pactar la pelea grabó un video recordando lo que pasó en 2006.

“A ver, Cibernético: me azorrillaste cuando tenía 28 años. Ahorita, en 2026, te reto a que te avientes un tiro conmigo en la pelea estelar de Ring Royale; yo creo que tengo posibilidad de partirme la madre”.

La respuesta de Cibernético fue contundente:

“idiota: Me estás retando a mí. Dices que te azorrillé hace 20 años pues te puedo seguir azorrillando ahora mismo”.

En la publicación de Instagram en la que el luchador aceptó el reto, Poncho de Nigris escribió:

"¡Órale! Que truenen los cueros”.