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Maribel Guardia queda fuera: ¿Por qué Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Imelda Garza?

El hijo del fallecido Julián Figueroa tiene nueva guardiana.

Mayo 20, 2026 • 
MrPepe Rivero
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En un giro inesperado en la guerra entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia, el hijo menor de edad del fallecido Julián Figueroa tiene nueva tutora legal: la periodista Addis Tuñón.

La conductora de ‘De primera mano’ ha dicho ser tía de Imelda Garza Tuñón, cuya defensa legal promovió este cambio que involucra al menor de edad. Horas más tarde, Addis confirmó en el programa ‘De primera mano’.

Maribel Guardia quedó fuera de la jugada, y la nueva tutora -o tutriz-, del niño es Addis Tuñón.

“Es un cargo jurídico, tendré que cumplir y si no seré objeto de investigación. Este cargo de tutriz conlleva garantizar que el niño tenga acceso a alimentos y lo necesario para que su educación, su salud y entretenimiento sea cubierto, porque su padre sí dejó bienes y que su madre no esté batallando para darle de comer, porque su madre trabaja desde que salió de casa de Maribel”.

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A decir de Addis Tuñón, Maribel Guardia sí está enterada del asunto “y no han presentado ninguna queja al respecto, hasta el momento”.

“Se me nombra tutora definitiva, lo hace un juez, no la familia. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, una responsabilidad que acepté con todo el amor que le tengo al menor, la cercanía que tenemos”.

Addis dejó clara sus intenciones: “No manejo dinero. La primera acción que tomo yo como tutriz, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea, esta solicitud ya se hizo el día de hoy y estaremos esperando la resolución”.

Cabe mencionar que el trámite para que Marco Chacón sea removido como albacea de la herencia de Julián Figueroa está desde el año pasado, y él mismo ha dicho no tener intención de retener el puesto.

Sin embargo, hasta este 20 de mayo, ni Maribel Guardia ni Marco Chacón se habían pronunciado públicamente al respecto del tema. Únicamente, mediante un reportero de Flor Rubio, Marco Chacón aseguró que Maribel no estaba enterada del asunto.

Maribel Guardia Imelda Garza Tuñón Addis Tuñón
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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