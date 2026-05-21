Nodal introduce mensaje contra sus haters dentro de su nueva canción

Al estilo de Michael Jackson cuando publicó “Scream”, una canción para responder a las decenas de rumores en su contra, Christian Nodal decidió usar la mitad de su canción nueva para lanzar un contundente mensaje.

“Intro Pa’l Cora” es probablemente la pieza musical más compleja en la trayectoria artística de Nodal.

Construida con la estructura de una mini aria de ópera, la canción está dividida en cuatro partes y cada una de ellas tiene su propia temática.

TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris y Cibernético se va a pelear 20 años después de decirse “ardilla” y “marrano”

Uno de estos fragmentos presenta, por ejemplo, un rap en el estilo de tiradera en el que Nodal habla de su propia fortaleza para enfrentar los fracasos. Es un estilo que parece inspirado en René, de Calle 13.

¿Qué dice Nodal en su nueva canción?

Ese fragmento se entrelaza con la parte más regional mexicano de la rola pero enseguida otra vez se hace un breve silencio para dar paso a una perorata en la que Nodal no canta ni rapea, sino que recita.

A continuación te presentamos el mensaje que se refiere a sus detractores y las críticas que ha recibido desde que se separó de Cazzu y se casó con Ángela Aguilar.



Yo sé lo que es tocar millones desde los 17, y no sé qué tipo de millones entiendan ustedes... Yo hablo de millones de corazones que sienten con cada melodía y con cada letra.

Mi voz nació de las entrañas del desierto, donde todo es incierto, y ha recorrido por cada rincón del mundo hasta llegar a ti.

Las historias que se inventan y te venden de mí, no mi quitan el sueño porque soy un soñador.

Empecé solo con mi guitarra, y escúchalo de viva voz: mi historia nadie más que yo la narra. Por eso hoy solo quiero...”

Nodal actualmente no solamente está en pugna con Cazzul por la guardia y custodia de su hija Inti, también contra su padre por el manejo de su marca.