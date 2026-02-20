Malu Carreras habla de Paco de la O y da detalles de su demanda de violencia: “No me AHORCÓ”

“De manera muy especial, solicito que no se involucre a mi hijo en este tema bajo ninguna circunstancia”.

En enero pasado, la actriz Malu Carreras denunció públicamente que con el actor Paco de la O sufrió “situaciones de violencia física y psicoemocional, por eso acudí a las autoridades para pedir apoyo”.

A través de un video, la actriz narró los hechos violentos que vivió junto a de la O, sino que destapó que recibe ayuda de las autoridades y actualmente hay medidas de protección en su favor; ademas, está en tratamiento psicológico por las secuelas que le dejó la convivencia con Paco.

Ahora, Malu ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre el proceso legal que enfrenta contra su expareja.

“Quiero informar que actualmente existe una carpeta de investigación abierta derivada de los hechos ocurridos el pasado 4 de enero. Por tal motivo y en respeto al debido proceso, no me es posible brindar más detalles al respecto ni emitir declaraciones adicionales sobre el tema. Confío plenamente en que serán las autoridades competentes quienes alcancen a esclarecer lo sucedido conforme a derecho”, expresó.

Carreras subrayó que algunas versiones publicadas no corresponden con lo que en realidad pasó. “No obstante, considero necesario precisar algunos puntos, ya que en diversos espacios se ha difundido información que no corresponde con los hechos del día 4 de enero. Desconozco el origen de esas versiones y no sé de dónde proviene la información que ha circulado”, señaló.

La actriz puntualizó que durante el incidente no fue golpeada, ahorcada o pateada. También negó que su hijo estuviera presente o que hubiera sido amenazada con hacerle daño.

“Es importante aclarar que mi expareja no me golpeó la cabeza, no me ahorcó ni me pateó. Mi hijo no se encontraba presente en el momento del incidente. Tampoco fui amenazada con que se le haría daño si yo decía algo. Asimismo, nunca vi que esta persona llegara acompañada el día de los hechos”, puntualizó.

En tanto, pidió a la prensa respeto a su proceso: “Les pido encarecidamente que sean cuidadosos con la información que difunden y que verifiquen adecuadamente los datos antes de publicarlos. Este es un asunto delicado que merece respeto, discreción y sensibilidad. De manera muy especial, solicito que no se involucre a mi hijo en este tema bajo ninguna circunstancia”, dijo.

Asimismo, solicitó que no la interroguen sobre el proceso legal.

“A partir de este momento, les pido también que no me realicen más preguntas relacionadas con este proceso. Mi prioridad es permitir que las autoridades competentes hagan su trabajo sin interferencias ni especulaciones públicas. Si en el futuro desean contactarme, estaré disponible únicamente para asuntos relacionados con mi carrera como actriz. No emitiré comentarios sobre la relación que viví con esta persona ni sobre el proceso legal en curso”, agregó.

Finalmente, el abogado de Malu dijo que si existen otras mujeres que quieran sumarse a la denuncia podrían hacerlo.

