Gaby Platas denuncia acoso y AMENAZAS de muerte de Paco de la O: iba a salir muerta de esa relación

Luego de que hace unos días, la actriz Malu Carreras demandó al actor Paco de la O, con quien mantuvo una relación por siete años, por violencia física y emocional, ahora Gaby Platas dio a conocer, que de nueva cuenta la está violentando.

Malu Carreras denunció públicamente en redes sociales que emprendió acciones legales en contra del histrión.

La actriz publicó un video donde manifestó que “el pasado 4 de enero tuve un incidente con una persona, con quien tuve una relación durante siete años, de los cuales vivimos juntos dos años y cuatro meses y de quien me separé hace casi siete meses”.

Y fue enfática al asegurar que “ese día hubo situaciones de violencia física y psicoemocional, por eso acudí a las autoridades para pedir apoyo”.

Aunque sin mencionar el nombre del actor de ‘Hombre tenías que ser’ se refirió al noviazgo que mantuvieron por siete años y que concluyó en 2025.

Malu no sólo narró los hechos violentos que vivió junto a de la O, sino que destapó que recibe ayuda de las autoridades y actualmente hay medidas de protección en su favor; ademas, está en tratamiento psicológico por las secuelas que le dejó la convivencia con Paco.

Ahora es Gaby Platas, quien se suma de nueva cuenta a los señalamientos contra de la O, al dar a conocer que ha recibido mensajes intimidatorios con “con tintes románticos”. La integrante de ‘Me caigo de risa’, se dijo lista par emprender acciones legales si persiste la conducta de Paco.

La famosa expresó que ya no siente miedo, aunque recordó que durante la relación sí lo tuvo, pues sufrió amenazas de muerte y agresiones físicas, lo que la llevó a lamentar no haber recurrido antes a una denuncia formal.

Platas dijo que aunque ha bloqueado todos los canales de comunicación, el actor de ‘La vida en el espejo’ volvió a contactarla desde un número desconocido.

“Si esta persona me vuelve a contactar, se me vuelve a acercar, o lo que sea, o sigue en su fantasía de hablar conmigo, sí voy a proceder legalmente, sí voy a poner una denuncia”, dijo la conductora en entrevista con ‘Ventanenado’.

Según Gaby, las agresiones y amenazas ocurrieron durante y después de la relación que sostuvieron, misma que concluyó hace ocho años. “Sí me golpeó, hubo amenazas de muerte, ya pasaron ocho años de esto, y ya estoy muy protegida, muy blindada por todos lados. Hoy no tengo miedo; en su momento no puse ninguna denuncia ni restricción, hoy te puedo decir que me arrepiento”, manifestó.

Además, describió un episodio de violencia por el que se vio forzada a dejar su casa ante la advertencia de Francisco. “Desde antes de ese momento, sí pensé que la única forma de que yo salga de esta relación va a ser muerta, o sea, me voy a tener que quedar aquí o morirme”.

Francisco de la O no ha salido a manifestar su postura ante las acusaciones que prevalecen en su contra, sin embargo, se reaviva que es la segunda vez en sus relaciones que se habla de agresiones.

