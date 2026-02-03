Suscríbete
Famosos

Gaby Platas denuncia acoso y AMENAZAS de muerte de Paco de la O: iba a salir muerta de esa relación

La conductora denuncio públicamente que su expareja le envió nuevos mensajes intimidándola.

Febrero 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gaby-Platas-Paco-de-la-O.jpg

Gaby Platas reveló que Paco de la O la amenazó de muerte.

YouTube

“Si esta persona me vuelve a contactar, se me vuelve a acercar, o lo que sea, o sigue en su fantasía de hablar conmigo, sí voy a proceder legalmente”.

Luego de que hace unos días, la actriz Malu Carreras demandó al actor Paco de la O, con quien mantuvo una relación por siete años, por violencia física y emocional, ahora Gaby Platas dio a conocer, que de nueva cuenta la está violentando.

Malu Carreras denunció públicamente en redes sociales que emprendió acciones legales en contra del histrión.

La actriz publicó un video donde manifestó que “el pasado 4 de enero tuve un incidente con una persona, con quien tuve una relación durante siete años, de los cuales vivimos juntos dos años y cuatro meses y de quien me separé hace casi siete meses”.

Y fue enfática al asegurar que “ese día hubo situaciones de violencia física y psicoemocional, por eso acudí a las autoridades para pedir apoyo”.

TE RECOMENDAMOS: Mar Contreras hospitalizada de emergencia tras dar función en ‘Mentiras’; acababa de superar BRONQUITIS

Aunque sin mencionar el nombre del actor de ‘Hombre tenías que ser’ se refirió al noviazgo que mantuvieron por siete años y que concluyó en 2025.

Malu no sólo narró los hechos violentos que vivió junto a de la O, sino que destapó que recibe ayuda de las autoridades y actualmente hay medidas de protección en su favor; ademas, está en tratamiento psicológico por las secuelas que le dejó la convivencia con Paco.

Ahora es Gaby Platas, quien se suma de nueva cuenta a los señalamientos contra de la O, al dar a conocer que ha recibido mensajes intimidatorios con “con tintes románticos”. La integrante de ‘Me caigo de risa’, se dijo lista par emprender acciones legales si persiste la conducta de Paco.

La famosa expresó que ya no siente miedo, aunque recordó que durante la relación sí lo tuvo, pues sufrió amenazas de muerte y agresiones físicas, lo que la llevó a lamentar no haber recurrido antes a una denuncia formal.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Platas dijo que aunque ha bloqueado todos los canales de comunicación, el actor de ‘La vida en el espejo’ volvió a contactarla desde un número desconocido.

“Si esta persona me vuelve a contactar, se me vuelve a acercar, o lo que sea, o sigue en su fantasía de hablar conmigo, sí voy a proceder legalmente, sí voy a poner una denuncia”, dijo la conductora en entrevista con ‘Ventanenado’.

Según Gaby, las agresiones y amenazas ocurrieron durante y después de la relación que sostuvieron, misma que concluyó hace ocho años. “Sí me golpeó, hubo amenazas de muerte, ya pasaron ocho años de esto, y ya estoy muy protegida, muy blindada por todos lados. Hoy no tengo miedo; en su momento no puse ninguna denuncia ni restricción, hoy te puedo decir que me arrepiento”, manifestó.

Además, describió un episodio de violencia por el que se vio forzada a dejar su casa ante la advertencia de Francisco. “Desde antes de ese momento, sí pensé que la única forma de que yo salga de esta relación va a ser muerta, o sea, me voy a tener que quedar aquí o morirme”.

Francisco de la O no ha salido a manifestar su postura ante las acusaciones que prevalecen en su contra, sin embargo, se reaviva que es la segunda vez en sus relaciones que se habla de agresiones.

Paco de la O Gaby Platas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jessica-Segura.jpg
Famosos
Jessica Segura a punto de cumplir su sueño de ser mamá: ya tiene tres embriones para INSEMINARSE
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-Voz-concursante.jpg
Famosos
Exconcursante de ‘La Voz’ muere tras ser MORDIDA por una serpiente mientras dormía
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Olivia-Collins-Imelda.jpg
Famosos
Olivia Collins ARREMETE contra Imelda Tuñón: la llama “caprichosa”, “mantenida” y “malagradecida”
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ochmann-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade y Mauricio Ochmann confiesan las cosas que perdieron por estar ALCOHOLIZADOS
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Luján-Martín-Ricca.jpg
Telenovelas
Daniela Luján y Martín Ricca protagonizan la BODA más esperada desde ‘El Diario de Daniela’
Los actores coronaron su romántica historia, que inició cuando eran niños, en el final de ‘Papás por siempre’.
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nieta-Snoop-Dogg.jpg
Hollywood
Nieta de Snoop Dogg MUERE a 20 días de salir del hospital: “Perdí al amor de mi vida”
Cori Broadus, la madre de la niña compartió la trágica noticia en sus historias de Instagram.
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepe-Teo-incendio.jpg
Famosos
Aterrador INCENDIO devora el auto en el que viajaban Ricardo Peralta y César Doroteo en pleno desierto
Los creadores de contenido se dirigían a Mexicali para ofrecer un espectáculo cuando el vehículo en el que viajaban comenzó a incendiarse.
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Eva-María-Beristain.jpg
Famosos
Eva María Beristain, influencer de ‘Ruido Social’, a punto de morir por ABORTAR en clínica clandestina
La creadora de contenido relató el trágico episodio que casi le cuesta la vida.
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez