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¿Quién es y a qué se dedica el supuesto nuevo novio de Cazzu?

La rapera argentina y uno de sus bailarines salen y viajan juntos durante la gira Latinaje

Mayo 20, 2026 • 
Alejandro Flores
cazzu ignacio colombara.jpg

Cazzu y Colombara, en Latinaje

Instagram

“Este es mío”, dijo Cazzu al presentar a sus bailarines en su gira por Estados Unidos la semana pasada.

Se refirió así a Ignacio Colombara, quien trabaja con ella desde hace 9 meses, cuando comenzó el concepto de Latinaje, con el que que están actualmente de gira.
Cazzu y Colombara han compartido juntos algunos paseos que han alimentado la idea de que son novios, ya que incluso se les ha visto acompañados de Inti, la hija de Cazzu.
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En un breve mensaje con el programa de Univisión, “Siéntese quien pueda” Colombara se negó a dar una entrevista formal pero tampoco quiso confirmar o negar su relación con la rapera argentina.

En México, ambos viajaron en la misma camioneta durante su visita este fin de semana en el que Cazzu se presentó en el Festival Emblema.

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Este es Ignacio Colombara

Ignacio Colombara es un bailarín que comenzó su carrera en el estudio de danza de Camila Insúa, donde impartió clases.

Uno de sus primeros trabajos profesionales fue con Destino San Javier la banda argentina formada por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone, siguiendo el legado del Trío San Javier luego del fallecimiento de Pedro Favini.
En Argentina fue parte del elenco de bailarines que participaron en el espectáculo de Disney con el que se celebraron 100 años de la compañía en el Teatro Colón.

Al mismo tiempo que Latinaje, Ignacio Colombara echó a andar su propio proyecto de coreografía en el que se explora el concepto de la identidad y la

otredad.
Con Cazzu tiene varios momentos en que interactúa con ella en el escenario como parte del show pero le más impactante, sin duda, es cuando interpreta al malvado y sensual Diablo.

Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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