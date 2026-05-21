Paola Suárez y la trágica señal divina que le advirtió de su accidente hace años

El accidente que sufrió Paola Suárez este martes por la noche está rodeado de misterio.

No solamente por el hermetismo que mantiene Wendy Guevara, su amiga más cercana y que fue una de las primeras en enterarse del accidente, también por un video que se ha hecho viral en el que Paola narra un incidente paranormal y que ahora adquiere tintes de predicción trágica.

Paola Suárez escribió un mensaje en su cuenta de Instagram para tranquilizar a su seguidores al informar que “me encuentro bien”, pero hasta ahora no se conocen detalles de su estado de salud.

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¿Cuál fue la premonición de Paolita Suárez?

En medio de este caos, resurgió en redes el video en el que Paola Suárez transmitió en vivo para narrar un momento que la dejó tan desconcertada que comenzó a llorar.

La narración la hace desde su coche, en una gasolinera en la que se detuvo. Contó que acababa de ver en la carretera: se le atravesó una camioneta roja, de carga, con batea trasera en sentido contrario.

“Le eché las altas y le dije “vas en sentido contrario"; y él nada más me hizo así, como desesperado”.

Enseguida, Paola miró por el retrovisor para seguir la trayectoria de la camioneta ¡y ya no había nada!.

“Sentí tan feo... no venía nadie, es la una de la madrugada, yo sentí feo, se los juro por dios”.

Llorando y en un ataque de nervios, la creadora de contenido repite constantemente que no había nadie en la carretera y que el hombre al que había visto manejando en sentido contrario se veía muy desesperado.

“Sentí muy feo, no sé si es algo una señal de Dios o la Virgen porque yo creo mucho en ellos”.

¿Por qué se dice que Paolita presintió su accidente?

Las coincidencias son notables: Paola chocó este martes mientras manejaba su camioneta roja, de carga, con batea trasera.

Algunos de sus fans han buscado explicaciones a esa premonición y la mayoría coincide en que aquella noche se pudo ver a sí misma reflejada en el hombre que iba en sentido contrario.

De hecho, en el video Paola termina diciendo: