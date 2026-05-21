Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Paola Suárez y la trágica señal divina que le advirtió de su accidente hace años

La creadora de contenido dejó testimonio en video del fenómeno paranormal

Mayo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
paola suarez accidente.jpg

Paola Suárez tuvo una premonición

Instagram y Youtube

El accidente que sufrió Paola Suárez este martes por la noche está rodeado de misterio.

No solamente por el hermetismo que mantiene Wendy Guevara, su amiga más cercana y que fue una de las primeras en enterarse del accidente, también por un video que se ha hecho viral en el que Paola narra un incidente paranormal y que ahora adquiere tintes de predicción trágica.
Paola Suárez escribió un mensaje en su cuenta de Instagram para tranquilizar a su seguidores al informar que “me encuentro bien”, pero hasta ahora no se conocen detalles de su estado de salud.
TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris y Cibernético se va a pelear 20 años después de decirse “ardilla” y “marrano”,

¿Cuál fue la premonición de Paolita Suárez?

En medio de este caos, resurgió en redes el video en el que Paola Suárez transmitió en vivo para narrar un momento que la dejó tan desconcertada que comenzó a llorar.

Secretos de la vida de Cantinflas

Anécdotas, recuerdos y amores del Gran Mimo de México

cantinflas chaplin (1).jpg
Series y Cine
Diarios de Cantinflas: ¿Qué decían las cartas que intercambió con Chaplin durante años?
Los cómicos se conocieron en Hollywood y desde entonces Chaplin siempre se declaró admirador de Cantinflas
Mayo 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Diarios de Cantinflas: ¿Cómo lo defraudaron con 300 mdd en obras de arte que hoy se exhiben en el MET de NY?
Mayo 07, 2026
Famosos
Diarios de Cantinflas: A punto de morir, tuvo que darle a una mujer miles de dólares y propiedades
Mayo 06, 2026
Viral
‘Cantinflas’ ‘revivió’ para un comercial y este es el secreto con el que lo lograron
Mayo 07, 2021
Series y Cine
Diarios de Cantinflas: Así luce la escuela de El Profe, la película en la que enfrentó al sistema y al fuego
Mayo 15, 2026

La narración la hace desde su coche, en una gasolinera en la que se detuvo. Contó que acababa de ver en la carretera: se le atravesó una camioneta roja, de carga, con batea trasera en sentido contrario.

“Le eché las altas y le dije “vas en sentido contrario"; y él nada más me hizo así, como desesperado”.

Enseguida, Paola miró por el retrovisor para seguir la trayectoria de la camioneta ¡y ya no había nada!.

“Sentí tan feo... no venía nadie, es la una de la madrugada, yo sentí feo, se los juro por dios”.

Llorando y en un ataque de nervios, la creadora de contenido repite constantemente que no había nadie en la carretera y que el hombre al que había visto manejando en sentido contrario se veía muy desesperado.

“Sentí muy feo, no sé si es algo una señal de Dios o la Virgen porque yo creo mucho en ellos”.

@drinidezzz

Paolita Suárez ya había vivido esto #paolitasuarez #lasperdidas #terror #miedo #historiadeterror

♬ Midnight horror piano music, BGM(1322474) - syummacha

¿Por qué se dice que Paolita presintió su accidente?

Las coincidencias son notables: Paola chocó este martes mientras manejaba su camioneta roja, de carga, con batea trasera.
Algunos de sus fans han buscado explicaciones a esa premonición y la mayoría coincide en que aquella noche se pudo ver a sí misma reflejada en el hombre que iba en sentido contrario.
De hecho, en el video Paola termina diciendo:

“No sé is más adelante me llegue a pasar algo en un choque o algo... Dios no lo quiera”.

Paola Suárez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Hay-crisis-en-el-matrimonio-de-Maribel-Guardia-La-actriz-le-responde-a-Addis-Tuñón-tía-de-Imelda-Garza.jpg
Famosos
Maribel Guardia queda fuera: ¿Por qué Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Imelda Garza?
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
paola suarez accidente.jpg
Famosos
Paola Suárez narra el angustiante momento de su choque y revela que nadie la cuida: “Estoy sola en mi cama”
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef stephania.jpg
Famosos
¿Quién es Stephania, la influencer que iba a entrar a MasterChef por un error de Poncho Cadena?
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
Charly-Moreno-Daniel-Bisogno.jpg
Famosos
Supuesto novio de Bisogno lo recuerda con DESGARRADOR MENSAJE por su cumpleaños: “Tu partida se nota en todo”
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
edith-gonzalez--rosa-salvaje.jpg
Telenovelas
Volvió la telenovela estelar donde HUMILLARON a Edith González y mejor RENUNCIÓ por dignidad
La fallecida actriz abandonó la telenovela principal de Televisa que trajo de regreso a Verónica Castro.
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Masterchef-Lula.jpg
Famosos
Emergencia en ‘MasterChef 24/7’: La cocinera ‘Lula’ SE DESVANECIÓ en vivo y sus compañeros corrían por ayuda
El angustiante momento ocurrió en un descanso donde una concursante dijo tener mucho calor y terminó en el suelo.
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Casados-a-primera-vista.jpg
Famosos
Exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian AGRES1ONES SEXU4LES Y AMENAZAS en las grabaciones
Tres mujeres aseguran que la producción y la televisora no las cuidaron en el rodaje del programa de citas.
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda-Tunon.jpg
Famosos
Imelda Tuñón VUELVE AL ATAQUE contra José Manuel Figueroa y revive señalamientos de violencia contra mujeres
La viuda de Julián Figueroa dijo que está tranquila ante la demanda que interpuso su excuñado.
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez