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Volvió la telenovela estelar donde HUMILLARON a Edith González y mejor RENUNCIÓ por dignidad

La fallecida actriz abandonó la telenovela principal de Televisa que trajo de regreso a Verónica Castro.

Mayo 20, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Edith González

TLnovelas

Siempre es un gusto ver a Edith González en la pantalla. Su legado perdura después de décadas, y luego de siete años de su muerte, en 2019. Ahora, el canal TLnovelas la trajo de vuelta en la retransmisión de ‘Rosa Salvaje’.

Con calidad impecable, pues fue remasterizada, la telenovela protagonizada por Verónica Castro cuenta con un reparto formidable. Entre ellos, destaca el rostro y la elegancia de Edith Gonzalez, en el personaje de ‘Leonela Villarreal’.

Y aunque “Rosa Salvaje” tuvo éxito mundial, no todo fue miel sobre hojuelas, especialmente para Edith González, quien renunció al proyecto liderado por Valentín Pimstein.

“Yo ya venía de protagonizar y entonces me pedían que yo fuera antagónica. En ese momento ser antagónica de Verónica Castro no había problema. Lo que era gacho es que ya te habían subido y órale mi reina, vas para atrás”.

En entrevistas que concedió, Edith González resaltó que no sentía que era un buen paso ser protagonista a villana en una telenovela. Además, no le gustó el trato que le dieron en ciertas escenas, como una en la que Verónica Castro como ‘Rosa Salvaje’ le avienta espaguetis encima.

“ Y en eso también hubo experiencias no gratas, no había el trato humano que debería de haber habido. Y renuncié. Entonces la gente piensa o pensó que a mí me sacaron. No. A mí nadie me sacó. Yo renuncié y en ese momento no me importó si iba a ser mesera toda mi vida o si iba a tener que conducir un taxi.

“Cualquier cosa menos aguantar una humillación”, contó Edith González.

Felicia Mercado ocupó el lugar de Edith González en ‘Rosa Salvaje’

La actriz Felicia Mercado contó al programa De primera mano que no se anunció el cambio de actrices con bombo y platillo.

“No lo anunciaron, no nada. Simplemente está en una cena Edith y en la siguiente escena ya soy yo con el mismo personaje. Creo que al principio si hubo (la duda): ‘qué haces aquí”.

En el reencuentro del elenco durante la pandemia, Verónica Castro preguntó por qué había renunciado Edith González

Fue Laura Zapata quien le recordó a Verónica Castro que la escena del espaguetti había sido decisiva para que Edith tomara la decisión de renunciar a la producción.

Edith González Rosa Salvaje Verónica Castro
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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