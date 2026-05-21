DETIENEN a Omar Alonso, hijo del boxeador Julio César Chávez, en Sinaloa

“Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán”.

La mañana de este 20 de mayo fue detenido en Sinaloa, el boxeador Omar Alonso ’N’, identificado como el hijo de Julio César Chávez. La captura fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), sitio que registra el arresto en Culiacán.

Se sabe que el hijo del campeón fue llevado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

Sin embargo, no han sido informadas las razones por las que Omar Alonso fue capturado.

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Los problemas de Omar

En tanto, el segundo hijo de Chávez presentó comportamientos relacionados con el consumo de sustancias, según ‘El Gran Campeón Mexicano’, el pasado mes de noviembre.

“Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán. Pero es obsesivo y compulsivo al juego (de apuestas), tiene ese problema, y a parte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio”, comentó su padre. Tras lo anterior, Omar fue internado en una clínica de rehabilitación en Tijuana.

Mientras que a finales del año 2025, el hombre conocido como ‘El Businessman’ aseguró que preparaba una pelea de exhibición junto a su hermano Julio César Chávez Jr. aunque no se concretó.

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Su hermano y las acusaciones en su contra

Por su parte, Chávez Jr. es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su supuesta participación en actividades vinculadas a la delincuencia organizada y al tráfico de armas.

En diciembre pasado, Julio César acudió a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora. Y es que en julio de 2025 las autoridades de Estados Unidos informaron sobre su deportación.