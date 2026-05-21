Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

DETIENEN a Omar Alonso, hijo del boxeador Julio César Chávez, en Sinaloa

Su padre reveló que estaba entrenado, pero que tiene un fuerte problema con las apuestas y estaba consumiendo pastillas.

Mayo 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Omar-Chavez.jpg

El hijo de Julio César Chávez fue detenido en Sinaloa.

Getty Images

“Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán”.

La mañana de este 20 de mayo fue detenido en Sinaloa, el boxeador Omar Alonso ’N’, identificado como el hijo de Julio César Chávez. La captura fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), sitio que registra el arresto en Culiacán.

Se sabe que el hijo del campeón fue llevado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

Sin embargo, no han sido informadas las razones por las que Omar Alonso fue capturado.

TE RECOMENDAMOS: Julio César Chávez Jr será juzgado pero le conceden libertad condicional

Los problemas de Omar

En tanto, el segundo hijo de Chávez presentó comportamientos relacionados con el consumo de sustancias, según ‘El Gran Campeón Mexicano’, el pasado mes de noviembre.

“Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán. Pero es obsesivo y compulsivo al juego (de apuestas), tiene ese problema, y a parte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio”, comentó su padre. Tras lo anterior, Omar fue internado en una clínica de rehabilitación en Tijuana.
Te puede interesar:
Casados-a-primera-vista.jpg
Famosos
Exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian AGRES1ONES SEXU4LES Y AMENAZAS en las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda-Tunon.jpg
Famosos
Imelda Tuñón VUELVE AL ATAQUE contra José Manuel Figueroa y revive señalamientos de violencia contra mujeres
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Reportero-asalto.jpg
Viral
Asaltan al periodista Fernando Vargas en plena transmisión; estaba en vivo y ladrón LO BAJÓ de su carro
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel reacciona a los rumores de que su ALCOHOLISMO lo alejó de doña Silvia Pinal
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Beyza-Gemini.jpg
Famosos
Activan búsqueda de emergencia: Participante de ‘Survivor’ SE PERDIÓ EN LA SELVA durante las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paola-suarez-perdidas-wendy.jpg
Famosos
Paola Suárez, de Las Perdidas, sufre aparatoso ACCIDENTE vial; ¿Qué se sabe de la amiga de Wendy Guevara?
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero

Mientras que a finales del año 2025, el hombre conocido como ‘El Businessman’ aseguró que preparaba una pelea de exhibición junto a su hermano Julio César Chávez Jr. aunque no se concretó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos de box tras recibir libertad condicional

Su hermano y las acusaciones en su contra

Por su parte, Chávez Jr. es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su supuesta participación en actividades vinculadas a la delincuencia organizada y al tráfico de armas.

En diciembre pasado, Julio César acudió a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora. Y es que en julio de 2025 las autoridades de Estados Unidos informaron sobre su deportación.

“El 2 de abril de 2024, Chávez solicitó la residencia permanente legal. Su solicitud se basaba en su matrimonio con una ciudadana estadounidense, vinculada al Cártel de Sinaloa a través de una relación previa con el hijo, ya fallecido, del líder del cártel Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, es parte del informe oficial.

Julio César Chávez Omar Chávez Julio César Chávez Jr.
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
dani parra.jpg
Famosos
Dani Parra le hace promesa a su papá Héctor, que lleva cinco años en la cárcel
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
PONCHO DENIGRIS CIBERNETICO.jpg
Famosos
Poncho de Nigris y Cibernético se va a pelear 20 años después de decirse “ardilla” y “marrano”
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
cazzu ignacio colombara.jpg
Famosos
¿Quién es y a qué se dedica el supuesto nuevo novio de Cazzu?
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis miguel salud (1).jpg
Famosos
Aumenta el misterio por la salud de Luis Miguel: Raúl de Molina reporta que “ya está mucho mejor”
Mayo 20, 2026
Hay-crisis-en-el-matrimonio-de-Maribel-Guardia-La-actriz-le-responde-a-Addis-Tuñón-tía-de-Imelda-Garza.jpg
Famosos
Maribel Guardia queda fuera: ¿Por qué Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Imelda Garza?
El hijo del fallecido Julián Figueroa tiene nueva guardiana.
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
paola suarez accidente.jpg
Famosos
Paola Suárez narra el angustiante momento de su choque y revela que nadie la cuida: “Estoy sola en mi cama”
La integrante de Las Perdidas negó la versión de que estaba ebria al momento del accidentes
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef stephania.jpg
Famosos
¿Quién es Stephania, la influencer que iba a entrar a MasterChef por un error de Poncho Cadena?
La actriz y modelo Paola Villalobos la ha defendido en redes sociales y acusa a la producción de MasterChef de “humillarla”
Mayo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
edith-gonzalez--rosa-salvaje.jpg
Telenovelas
Volvió la telenovela estelar donde HUMILLARON a Edith González y mejor RENUNCIÓ por dignidad
La fallecida actriz abandonó la telenovela principal de Televisa que trajo de regreso a Verónica Castro.
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero