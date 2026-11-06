Bebeshita y Natalia Alcocer se gritan insultos sobre sus cuerpos y su familia en La Granja VIP

El intercambio de insultos entre Bebeshita y Natalia Alcocer duró varios minutos.

De hecho, Adal Ramones, el conductor, mandó a comerciales pero las granjeras insistían en gritarse comentarios hirientes.

“Por lo menos yo no me embarazo para atrapar hombres”, soltó Bebeshita cuando ya llevaban cinco minutos de gritos.

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La pelea de Natalia Alcocer contra Bebeshita

Natalia Alcocer centró sus comentarios contra Bebeshita en lo que llamó “inseguridades del cuerpo”.

Mencionó las operaciones estéticas de la influencer y le espetó:

“Cúrate, cúrate y quiérete más”.

En otro momento de la discusión, Natalia mencionó a la mamá de Bebeshita, lo cual hizo explotar a la influencer.

“Eso es muy bajo, mencionar a mi mamá es algo muy bajo”.

Ella por su parte, acusó a Natalia de ser doble cara, de hacerle body shaming por hablar de sus “nalgas”.

Los nominados del 5 de noviembre en La Granja VIP

Tras el enfrentamiento, Bebeshita y Natalia se enfrentaron a la dinámica de salvación, en la cual el resultado que que la influencer quedó salvada mientras que Alcocer quedó nominada.

La tabla completa de nominados quedó:

