Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Falleció la madre del productor Gerardo Quiroz, enfrentaba dificultades para ver y escuchar

“Su partida deja una profunda tristeza entre sus seres queridos y un legado de amor que permanecerá en quienes compartieron su vida”.

Noviembre 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gerardo-Quiroz.jpg

Gerardo Quiroz despide a su mamá, doña Teresita de la Luz.

YouTube/Instagram

La familia Quiroz Acosta dio a conocer que Teresita de la Luz, falleció a los 88 años debido a una insuficiencia respiratoria. A través de un comunicado de prensa, los familiares expresaron el dolor que enfrentan.

“La familia Quiroz Acosta informa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Teresita de la Luz Acosta Jiménez, ocurrido el 2 de noviembre de 2026, a los 88 años de edad, en el sur de la Ciudad de México, a causa de insuficiencia respiratoria.

TE RECOMENDAMOS: Reportan el deceso del hermano de Mónica Castañeda; hace seis meses falleció su hermana

Le sobreviven sus hijos Enrique, Alfonso, Gerardo y Luis Mario Quiroz Acosta, así como sus nietos y demás familiares, quienes honran su memoria con amor y gratitud.

Su partida deja una profunda tristeza entre sus seres queridos y un legado de amor que permanecerá en quienes compartieron su vida. La familia agradece las muestras de cariño, las condolencias y las oraciones recibidas. Descanse en paz, Teresita de la Luz Acosta Jiménez. Familia Quiroz Acosta”.

En julio pasado, Gerardo Quiroz expresó que su mamá tenía problemas para ver y escuchar, además de una debilidad física relacionada con su edad.

El productor teatral también manifestó que la muerte de su padre, don José Francisco, ocurrida en diciembre de 2023, afectó profundamente a su mamá, pues estuvieron juntos más de 65 años.

Más de Inés Gómez Mont
Ventaneando.jpg
Famosos
‘Ventaneando’ SE DESLINDA de Inés Gómez Mont y usuarios les recuerdan que tenían comunicación con ella
En medio de la polémica los conductores buscaron que no se les relacione con Inés, pero las redes sociales no les perdonan que antes alardeaban de hablan con ella.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Inés Gómez Mont SERÁ DETENIDA en cuanto pise México si EE.UU. la deporta; tiene 3 órdenes de aprehensión
Noviembre 03, 2026
Famosos
Tras arresto de Inés Gómez Mont, ¿qué pasará CON SUS 6 HIJOS? Esto se sabe
Noviembre 02, 2026
Famosos
Michelle Rubalcava duda que la detención de Inés Gómez Mont sea REAL: “Nos quieren dar atole con el dedo”
Noviembre 01, 2026
Famosos
La época en la que Inés Gómez Mont sufrió por falta de dinero y con sus hijos enfermos: “Lloré como mártir”
Octubre 31, 2026
inés gomez mont (1).jpg
Famosos
Detención de Inés Gómez Mont reaviva viejas listas de sus lujos: bolsas y brazaletes millonarios
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inés gomez mont.jpg
Famosos
¿Dónde anduvo y qué hizo Inés Gómez Mont durante los 5 años que estuvo prófuga?
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inesgomezmont.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida
Octubre 30, 2026
 · 
TVyNovelas
ines gomez mont victor manuel alvarez puga.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont habría descubierto que su esposo la engañó: “Ya están separados”
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿De qué murió Carlos Albert Llorente? Esto se sabe sobre el deceso del exfutbolista y comentarista deportivo

En sus últimos meses de vida, la señora Teresita se mudó a la casa de Gerardo, ahí su esposa Karen y una enfermera la cuidaron y le dieron tranquilidad.

Descanse en paz.

Gerardo Quiroz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
maria alicia delgado.jpg
Famosos
María Alicia Delgado supo que tenía cáncer cuando ya era tarde: así fueron sus últimas tres semanas
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
lyn may la malagueña.jpg
Famosos
Lyn May debuta como cantante ranchera y sus fans piden que le den el Grammy pero como chiste y burla
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
sasha sokol ivonne chavez (1).jpg
Famosos
Sasha Sokol responde tajante a conductora de Chismorreo que quiso cuestionar su denuncia contra Luis de Llano
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandra gumzna frida safia.jpg
Famosos
Frida Sofía desmiente a su madre Alejandra Guzmán y reitera: “Protege a mi agresor”
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
Monica-Castaneda.jpg
Famosos
Reportan el deceso del hermano de Mónica Castañeda; hace seis meses falleció su hermana
‘Ventaneando’ dio a conocer que estaban a punto de entrar a grabar un programa especial cuando le dieron la noticia.
Noviembre 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ines-Gomez-Mont.jpg
Famosos
Juez LE NIEGA a Inés Gómez Mont la libertad: seguirá retenida en el centro de detención migratoria
De último momento se dio a conocer que el amparo que promovió la exconductora no procedió y un juez determinó otras medidas. Esto se sabe del caso.
Noviembre 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Addis-Tuñon.jpg
Famosos
Filtran el nombre de la conductora que OCUPARÍA EL LUGAR de Addis Tuñón en ‘De Primera Mano’
Ya se habla de una favorita para tomar la silla que deja vacante la periodista de espectáculos.
Noviembre 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
vadhir-derbez-2025.jpg
Famosos
Vadhir Derbez enfrenta NUEVA DENUNCIA por 4bus0 s3xu4l y la víctima daría conferencia pero ya la canceló
Abogados de la joven citaron a la prensa para ofrecer pormenores de la demanda, pero de último momento suspendieron el encuentro; ¿por qué?
Noviembre 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez