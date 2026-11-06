Falleció la madre del productor Gerardo Quiroz, enfrentaba dificultades para ver y escuchar

La familia Quiroz Acosta dio a conocer que Teresita de la Luz, falleció a los 88 años debido a una insuficiencia respiratoria. A través de un comunicado de prensa, los familiares expresaron el dolor que enfrentan.

“La familia Quiroz Acosta informa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Teresita de la Luz Acosta Jiménez, ocurrido el 2 de noviembre de 2026, a los 88 años de edad, en el sur de la Ciudad de México, a causa de insuficiencia respiratoria.

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Le sobreviven sus hijos Enrique, Alfonso, Gerardo y Luis Mario Quiroz Acosta, así como sus nietos y demás familiares, quienes honran su memoria con amor y gratitud.

Su partida deja una profunda tristeza entre sus seres queridos y un legado de amor que permanecerá en quienes compartieron su vida. La familia agradece las muestras de cariño, las condolencias y las oraciones recibidas. Descanse en paz, Teresita de la Luz Acosta Jiménez. Familia Quiroz Acosta”.

En julio pasado, Gerardo Quiroz expresó que su mamá tenía problemas para ver y escuchar, además de una debilidad física relacionada con su edad.

El productor teatral también manifestó que la muerte de su padre, don José Francisco, ocurrida en diciembre de 2023, afectó profundamente a su mamá, pues estuvieron juntos más de 65 años.

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En sus últimos meses de vida, la señora Teresita se mudó a la casa de Gerardo, ahí su esposa Karen y una enfermera la cuidaron y le dieron tranquilidad.

Descanse en paz.