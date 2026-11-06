María Alicia Delgado supo que tenía cáncer cuando ya era tarde: así fueron sus últimas tres semanas

“A nadie le dijo que estaba enferma”, recuerda Yodi Marcos al hablar de lo que fue el último año de vida de María Alicia Delgado.

Yodi, exesposa del actor Carlos Bonavides, y María Alicia se habían convertido en una especie de hermanas. La comediante había decidido desde hace varios años alejarse de su familia, por lo que Yodi, Bonavides y su hijo Tadeo eran las personas con la que más relación tenían ella y su hijo Rafael.

De modo que en 2025, cuando María Alicia estaba justo en medio de las grabaciones de "¿Tú crees?” y comenzó a sentirse enferma, Yodi fue la que acudió en su auxilio.

“Ella no quería ir al médico pero los dolores eran cada vez más fuertes”, cuenta.

TE RECOMENDAMOS: Vadhir Derbez enfrenta NUEVA DENUNCIA por 4bus0 s3xu4l y la víctima daría conferencia pero ya la canceló

La última tragedia de María Alicia Delgado

María Alicia, contaba ella misma en sus últimas entrevistas, ponía por delante de su salud a su hijo Rafael a quien no quería dejar de apoyar.

Por eso insistió en seguir trabajando... hasta que el dolor fue insoportable y Yodi la llevó al médico.

“Pensábamos que sería una gastritis o algo relacionado con eso pero cuando nos dieron el diagnóstico de cáncer, quedamos en shock las dos”, narró Yodi en una entrevista durante el sepelio de la comediante.

La primera reacción de María Alicia fue prometer a Yodi y a ella misma que derrotaría a la enfermedad. Con el coraje que siempre la caracterizó, comenzó su lucha contra el cáncer.

Lamentablemente ya había hecho metástasis y su páncreas no resistió.

Las últimas tres semanas fueron especialmente dolorosas, según el recuerdo de Yodi.

“Una día, cuando comenzó a deteriorarse cada vez más, me dijo: Ya me voy, te encargo a mi hijo, que lo cuides y que reciba todo lo que le dejo”.

María Alicia Delgado murió este miércoles. Descanse en paz.

