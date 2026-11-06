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Carlos Rivera estaría teniendo FUERTES COMPLICACIONES de salud: “Empezó a sangrar”

Reportan que el cantante tuvo que cancelar una serie de conciertos y que esta semana podrían operarlo.

Noviembre 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carlos Rivera. Foto: Getty Images

“Es una lesión directa en las cuerdas. Se empezó a dar cuenta porque empezó a sangrar”.

Desde hace un par de meses, el cantante Carlos Rivera dio a conocer que debe ser intervenido en las cuerdas vocales. La microcirugía que requiere está programada para la segunda semana de noviembre, por ello tuvo que cancelar y reprogramar los conciertos que tenía programados en su gira ‘¡Vida México!’.

“Es algo que nunca me había pasado en mi vida, llevo 25 años cantando”, dijo Rivera.

Al tiempo, desveló que todo comenzó en julio pasado, en los últimos conciertos de su gira por España. Notó que la voz le tardaba más en recuperarse de un show a otro y que estaba más ronco de lo normal. En una visita con especialistas le encontraron una lesión en la cuerda vocal izquierda.

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“Me van a tener que hacer una operación en las cuerdas. Es una microcirugía, realmente no es nada grave”, dijo, aunque dejó claro por qué no hay vuelta atrás: “Si no hacen esta cirugía, me puede seguir pasando en otras ocasiones”, explicó el exacadémico.

Sus dichos ocurrieron luego de que el 21 de septiembre hiciera una primera pausa que lo llevó a estar en reposo un mes.

“Me prohibieron hablar durante las últimas dos semanas, no podía generar sonido para no lastimar”, dijo el intérprete.

Pero ahora el periodista Joel O’Farril dio otras declaraciones preocupantes con respecto a la salud de Carlos Rivera.

“Es una lesión directa en las cuerdas. Se empezó a dar cuenta porque empezó a sangrar, a tener un sangradillo por ahí. Obviamente pues le hicieron una revisión, vieron lo que tenía, le dieron un tratamiento, digamos, emergente, que era estar sin hablar durante dos semanas, que fue cuando dijo que pues no iba a poder hablar. Eso fue por ahí de septiembre, principios de octubre. Cuando lo revisan para ver si había servido para curar la lesión, pues no. Y entonces es cuando le dicen, ‘¿sabes qué? Tenemos que entrar a cirugía’. Y tuvo que cancelar algunas fechas en Querétaro, pospuso la de Monterrey pospuso fechas de noviembre y diciembre y ahora aparentemente esa semana es cuando lo estarán operando”, dijo O’Farril.
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El comunicador también reveló que no regresará a los escenarios en lo que resta del 2026, pues la recuperación llevará por lo menos 3 meses.

“Yo creo que por ahí de febrero estará regresando a los escenarios en febrero o marzo”, manifestó.

Carlos Rivera cuerdas vocales cirugía
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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