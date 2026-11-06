Lyn May debuta como cantante ranchera y sus fans piden que le den el Grammy pero como chiste y burla

“Me dieron ganas de tapar una cerveza”, “abriendo bocas”, “me quedé con palabras”, son algunos de los comentarios que fans de Lyn May escribieron en tono de sarcasmo.

El motivo de las burlas es la canción La Malagueña, que estrenó este jueves Lyn May y con la cual debuta como cantante ranchera.

En el pasado, la vedette ya había grabado algunas canciones e incluso hay un EP publicado en la década de los 70. Ahora, sin embargo, Lyn May ha decidido avanzar más en serio con su propuesta musical y para su debut en el regional mexicano eligió nada menos que la canción de Pedro Galindo y Elpidio Ramírez Burgos, famosa por los imponentes falsetes que incluye en versos como “eres liiiiiiiiinda y hechicera”.

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El nivel de complejidad en la interpretación es de tal magnitud que basta recordar que la versión más popular es la de Miguel Aceves Mejía, conocido como “el Rey del Falsete”.

¿Por qué critican la interpreación de Lyn May de “La Malagueña”?

La interpretación de Lyn May generó, en cambio, muchas críticas en tono de burla que sus propios fans escribieron en su perfil de Instagram donde, desde hace una semana, se han publicado fragmentos de la canción.

“Dios mío como le gusta dañar tan linda canción”, “Yoko Ono no le llega ni a los talones a la diva Lyn May”, “mi descompositora favorita”, “hasta que un artista canta igual que yo”.

A estos, se suman varios comentarios que la postulan para el Grammy, en ese mismo tono humorístico.

“Huele a Grammy”, “para su consideración, Grammy”.