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Hija de Pablo Lyle cumple 16 años a semanas de que él salga de prisión: “que el mundo NO TE DOMESTIQUE”

Ana Araujo, la exesposa de Pablo, compartió una felicitación para Arantza justo dos meses antes de que el actor abandone la cárcel.

Octubre 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La hija de Pablo Lyle cumplió 16 años.

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“Mi amor, sigue cuestionándolo todo, defendiendo tu corazón intenso, que el mundo no te domestique, Arantza”.

A través de redes sociales, la exesposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, celebró el cumpleaños 16 de su hija Arantza, justo un par de semanas antes de que el actor de ‘Mirreyes vs. Godínez’ salga de prisión.

Araujo compartió una enternecedora felicitación a su hija.

“Mi amor, sigue cuestionándolo todo, defendiendo tu corazón intenso, que el mundo no te domestique, Arantza”, le escribió sobre una fotografía de ambas en la playa.

TE RECOMENDAMOS: Exesposa de Pablo Lyle presume a su novio y cómo convive con sus hijos… a punto de que el actor QUEDE LIBRE

Y agregó: “Te amo, te admiro, me encanta cuidarte y verte vivir, existir. Ser tú es el acto más valiente, recuérdalo, amor”.

Luego, la ex de Lyle compartió otra postal en la que colocó la frase: “Sweet sixteen, mi amor. Te amo, Arantza”.

Otra de las imágenes que compartió Ana fue una antigua instantánea donde aparece con su hermano menor, Mauro, de 12 años, cuando eran niños.

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Cabe recordar que a Arantza la adoptó Pablo desde que se casó con Ana, el 28 de diciembre de 2014. Y que este será el último cumpleaños que Lyle pase alejado de sus hijos, pues será el próximo 29 de diciembre, en punto de las 12 de la noches, cuando el actor abandone la cárcel.

Ana Araujo Pablo Lyle
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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